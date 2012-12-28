Все новости
Происшествия
603
55 минут назад

В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы

Покой нам только снится.

Оперативные службы в очередной раз объявили о наивысшем красном уровне угрозы атаки БПЛА на территории всей Липецкой области.

Жителей призывают сохранять спокойствие и помнить о безопасности - в частности, не подходить к окнам.
Красный уровень
БПЛА
1
2
11
0
1

