Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
603
55 минут назад
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Покой нам только снится.
Жителей призывают сохранять спокойствие и помнить о безопасности - в частности, не подходить к окнам.
1
2
11
0
1
Комментарии