Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Читать все
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Мошенники пугают липчан гонконгским гриппом
Происшествия
За короткую поездку на чужой машине и ее неудавшийся поджог 18-летний парень окажется в суде
Происшествия
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров
Происшествия
Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Читать все
Происшествия
205
44 минуты назад
3

За короткую поездку на чужой машине и ее неудавшийся поджог 18-летний парень окажется в суде

Дело 18-летнего жителя Задонского района, который угнал автомобиль, а потом попытался его поджечь рассмотрит суд.

«Ладу», принадлежащую его близкой родственнице, юный задонец угнал этим летом —  он хотел покататься, но далеко уехать не смог. Машина заглохла, когда парень наехал на препятствие.

«После чего у обвиняемого возник умысел на уничтожение машины. Он безуспешно пытался ее поджечь, используя различные легковоспламеняющиеся жидкости. Не получив желаемого результата, скрылся с места происшествия», — сообщает областное управление МВД.

Юноша обвиняется по двум статьям УК: в неправомерном завладением автомобилем без цели хищения и покушении поджог чужого имущества.

угон
поджог
0
0
0
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Светлана
20 минут назад
Просто класс !
Ответить
Александр Н.
21 минуту назад
Почитаешь новости и складывается впечатление,что у нас кругом дегенераты.
Ответить
Правда
22 минуты назад
На всё идут,лишь бы не служить.Позор.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить