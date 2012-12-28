Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
За короткую поездку на чужой машине и ее неудавшийся поджог 18-летний парень окажется в суде
Дело 18-летнего жителя Задонского района, который угнал автомобиль, а потом попытался его поджечь рассмотрит суд.
«После чего у обвиняемого возник умысел на уничтожение машины. Он безуспешно пытался ее поджечь, используя различные легковоспламеняющиеся жидкости. Не получив желаемого результата, скрылся с места происшествия», — сообщает областное управление МВД.
Юноша обвиняется по двум статьям УК: в неправомерном завладением автомобилем без цели хищения и покушении поджог чужого имущества.
