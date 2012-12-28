Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта

Сегодня, 29 декабря, липчанин рассказал, как спас тонущих детей, Роман Ченцов попрощался со своим замом Анной Шамаевой, и пожилой мужчина не мог покинуть дома из-за неработающего лифта.