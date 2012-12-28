Все новости
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
Мошенники пугают липчан гонконгским гриппом
Происшествия
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев
Общество
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Общество
390
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта

Сегодня, 29 декабря, липчанин рассказал, как спас тонущих детей, Роман Ченцов попрощался со своим замом Анной Шамаевой, и пожилой мужчина не мог покинуть дома из-за неработающего лифта.

27 декабря в подмосковной Балашихе липчанин Артур Панов спас двух мальчиков. Братья 11 и 9 лет провались под лед местной реки. Артур бросился им на помощь и сам чуть не утонул. 

— Лед подо мной провалился и я оказался в воде рядом со старшим мальчиком. Он зацепился за меня и мы пошли на дно. Я понял, что, скорее всего, вместе мы и утонем. Но, как-то мне удалось под него поднырнуть и толкнуть к кромке льда. Говорю: «Держись за лед!». А он мне кричит в ответ: «Спасите брата!»… — рассказал Артур GOROD48.

На помощь Артуру поспешил сосед Алексей. Вместе они вытащили ребят на берег. 

Братьев госпитализировали. Старший чувствует себя хорошо, младшего, как сообщает паблик «Балашиха Рулит!», перевели в «Центр Рошаля».

«Почему-то плачу. Вы герои, Артур и Алексей. Спасибо Вам», — написала Бабка Первая.

«Это герои! Этого парня обязаны наградить! Настоящий герой!» — считает комментатор.

«Там ещё таджик был, который провёл реанимационные действия младшему брату, после чего тот задышал», — сообщила подробности Наталья.

«Меня в десять лет утопающую спас дядя, младший брат отца. Тонуть очень страшно. Дяди уже нет, но память о нем хранится в нашей семье. Мужчины просто герои, не побоялись и спасли две жизни. Всем участникам этой драмы огромного здоровья, личного счастья, благополучия!» — пожелал читатель.

Старейший вице-мэр Анна Шамаева покидает администрацию Липецка. На ее место приходит Светлана Бедрова. Интересно, что обе чиновницы — педагоги.

«В работе всегда наступает момент, когда надо остановиться и сказать спасибо тому, с кем ты прошел важный путь, работая плечом к плечу. Сегодня хочу выразить искреннюю благодарность Анне Митрофановне Шамаевой, которая покидает свой пост после многих лет преданного служения городу и его жителям», — сообщил в глава Липецка Роман Ченцов.



Анне Шамаевой 66 лет. Она была вице-мэром с перерывами при четырех мэрах, начиная с Михаила Гулевского.

Светлана Бедрова тоже работала в мэрии: председателем департамента образования. Летом она возглавила школу-новостройку в «Елецком».



«Светлана Бедрова приходит на эту должность с серьёзным управленческим багажом и пониманием городской повестки. Уверен, преемственность будет сохранена, а работа социальной сферы продолжена в том же ключе и на том же уровне. Анне Митрофановне искренне желаю удачи в новом этапе. Светлане Валерьевне — сил и успешной работы на новом посту», — написал Роман Ченцов, который несколько месяцев назад зачем-то понизил в должности такого классного специалиста.

И еще новости о чиновниках, правда, с приставкой экс. Правобережный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы управления ветеринарии Липецкой области Анатолия Фалькова за взятку в 340 000 рублей.

В 17-ти этажном доме № 106А на проспекте Победы четыре дня не работали лифты. Причем управляющая компания «КиТ» пеняла на «Липецкэнерго», а энергетики на коммунальщиков.

После публикации GOROD48 о лифте, его включили.

Судя по комментариям читателей GOROD48, неработающий лифт, не такая уж и редкость.

«В нашей девятиэтажке на месяц отключали лифты. Бабули, которые в начали поднимались на 8-9-й этаж за час, через месяц сократили время подъема до 30 минут, плюс обрели и улучшили физическую форму. Настроение, правда, не улучшилось», — рассказала Ель Сибирская.

«Это только начало развала системы ЖКХ. Мы жители 4-го подъезда дома № 132 по проспекту Победы с этим лифтом мучаемся, как выходные — так лифт не работает, полный отстой», — пожаловался аналитик.

«У нас в доме год назад 2,5 месяца не работал лифт!», — добавил Мэр.

«У нас в Студгородке, 11а более месяца лифт не работал! Причем новый!», — еще одна жалоба от Вадима.

Завтра в Липецке  от -4 до -6 градусов.

Больше никакой оттепели до Нового года! Снег будет идти каждый день, а в  праздничную ночь будет от -13 до -15 градусов.

Берегите себя, в ожоговом центе не переводятся пациенты с обморожениями.

И обратите внимание, мошенники придумали новую легенду, пугают гонконгским гриппом, приглашая на обследования. Цель одна — выманить у вас код авторизации на Госуслугах.
вечЁрка
происшествия на воде
кадры
Анна Шамаева
администрация Липецка
ЖКХ
