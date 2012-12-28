В Липецкой области снег и до -7

В Липецкую область пришли морозы, температура опустится чуть ниже нормы.



В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием очередного североатлантического циклона, который принесет снег различной интенсивности. Погода будет пасмурной, температура воздуха станет постепенно понижаться.Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 декабря – 6-8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 31 декабря и 1 января — 10-13 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью южный, 5-10 м/сек, днем западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днем — от -2 до -7 градусов.В Липецке облачно, временами снег. Ночью на улице от -7 до -9 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.