«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»

В подмосковной Балашихе двое детей провалились под лед. Среди их спасителей оказался липчанин Артур Панов.

27 декабря в городе Балашиха под лед реки Пехорка провалились двое мальчиков 11 и 9 лет. Из воды их с риском для жизни достали жители соседнего с рекой дома Артур Панов и Алексей Кирюхин.Оказалось, что Артур Панов — липчанин. Он рассказал GOROD48, как доставал детей из ледяной воды.27 декабря Артур услышал из окна крики о помощи, выглянул на улицу и увидел в реке, которая протекая чуть ли не под окнами его дома, барахтающихся мальчиков.— Кричали и звали на помощь девочки, гулявшие во дворе, одна из них моя соседка. Я выбежал к реке, сходу бросился на лёд, и пополз по нему к барахтавшимся детям. Лед подо мной провалился и я оказался в воде рядом со старшим мальчиком. Мальчик зацепился за меня и мы пошли на дно. Я понял, что, скорее всего, вместе мы и утонем. Но, как-то мне удалось под него поднырнуть и толкнуть его к кромке льда. Говорю ему: «Держись за лед!». А он мне кричит в ответ: «Спасите брата!»…Девятилетний брат мальчика к тому моменту уже нахлебался воды и плавал на ее поверхности лицом вниз . В тот момент на помощь Артуру пришел его сосед Алексей Кирюхин. Они вытащили на лед братьев, и их подхватили другие жители дома. Выяснилось, под лед провалился и третий мальчик. Но он сумел сам выбраться из воды и побежал домой.— Я как-то уже смутно все воспринимал, видел, что захлебнувшегося паренька тормошат, откачивают, и он начал подавать признаки жизни. С холода пацанов затащили в подъезд, и уже там продолжали реанимировать младшего, хотя он был жив, — рассказал Артур, то и дело сбиваясь на кашель: после ледяной купели он приболел.— Конечно, люди сразу вызвали спасательные службы, и они прибыли-то быстро. Но, вы знаете проблемы этих новых ЖК. Все заставлено машинами и спасатели не смогли проехать. Они побросали транспорт и с лестницей бежали к реке через весь микрорайон…Детей госпитализировали. Старший чувствует себя хорошо, младшего, как сообщает паблик «Балашиха Рулит!», перевели в «Центр Рошаля».Артура и Алексея тоже госпитализировали. Но после осмотра отпустили домой.— Конечно, потом я уже начал все прокручивать в голове, вспоминать, как старший меня тянул на дно, что мы могли утонуть. Стало немного страшновато, а тогда, в моменте, я даже не думал об опасности, мысль была только одна — детей спасти, — рассказал Артур, живший до переезда в Балашиху в 10-м микрорайоне Липецка.