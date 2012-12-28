Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Самый сильный ельчанин отличился в Сибири
Спорт
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Читать все
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Мошенники обманули липчанина пи покупке фаркопа на «БМВ»
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
Читать все
Происшествия
624
29 минут назад
7

«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»

В подмосковной Балашихе двое детей провалились под лед. Среди их спасителей оказался липчанин Артур Панов.

27 декабря в городе Балашиха под лед реки Пехорка провалились двое мальчиков 11 и 9 лет. Из воды их с риском для жизни достали жители соседнего с рекой дома Артур Панов и Алексей Кирюхин.

Оказалось, что Артур Панов — липчанин. Он рассказал GOROD48, как доставал детей из ледяной воды.

27 декабря Артур услышал из окна крики о помощи, выглянул на улицу и увидел в реке, которая протекая чуть ли не под окнами его дома, барахтающихся мальчиков.

— Кричали и звали на помощь девочки, гулявшие во дворе, одна из них моя соседка. Я выбежал к реке, сходу бросился на лёд, и пополз по нему к барахтавшимся детям. Лед подо мной провалился и я оказался в воде рядом со старшим мальчиком. Мальчик зацепился за меня и мы пошли на дно. Я понял, что, скорее всего, вместе мы и утонем. Но, как-то мне удалось под него поднырнуть и толкнуть его к кромке льда. Говорю ему: «Держись за лед!». А он мне кричит в ответ: «Спасите брата!»…

Девятилетний брат мальчика к тому моменту уже нахлебался воды и плавал на ее поверхности лицом вниз . В тот момент на помощь Артуру пришел его сосед Алексей Кирюхин. Они вытащили на лед братьев, и их подхватили другие жители дома. Выяснилось, под лед провалился и третий мальчик. Но он сумел сам выбраться из воды и побежал домой.

— Я как-то уже смутно все воспринимал, видел, что захлебнувшегося паренька тормошат, откачивают, и он начал подавать признаки жизни. С холода пацанов затащили в подъезд, и уже там продолжали реанимировать младшего, хотя он был жив, — рассказал Артур, то и дело сбиваясь на кашель: после ледяной купели он приболел.

— Конечно, люди сразу вызвали спасательные службы, и они прибыли-то быстро. Но, вы знаете проблемы этих новых ЖК. Все заставлено машинами и спасатели не смогли проехать. Они побросали транспорт и с лестницей бежали к реке через весь микрорайон…

Детей госпитализировали. Старший чувствует себя хорошо, младшего, как сообщает паблик «Балашиха Рулит!», перевели в «Центр Рошаля».

Артура и Алексея тоже госпитализировали. Но после осмотра отпустили домой.

— Конечно, потом я уже начал все прокручивать в голове, вспоминать, как старший меня тянул на дно, что мы могли утонуть. Стало немного страшновато, а тогда, в моменте, я даже не думал об опасности, мысль была только одна — детей спасти, — рассказал Артур, живший до переезда в Балашиху в 10-м микрорайоне Липецка.

Фото: МЧС России
спасение утопающих
лед
1
1
0
22
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
5 минут назад
комок к горлу подкатил, слезы..., молодцы...
Ответить
Мудрый
5 минут назад
Молодцы,Артур и Алексей! Настоящие герои! Огромное вам спасибо за спасение мальчишек! Выздоровления вам.
Ответить
настоящие герои
8 минут назад
поступки переоценить нельзя,поклон ребятам
Ответить
Наталья
13 минут назад
Там ещё таджик был, который провёл реанимационные действия младшему брату, после чего тот задышал.
Ответить
Это герои!
14 минут назад
Этого парня обязаны наградить! Настоящий герой!
Ответить
Гость
16 минут назад
Молодцы, ребята.
Ответить
Бабка Первая
16 минут назад
Почему-то плачу. Вы герои, Артур и Алексей. Спасибо Вам.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить