самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 12:56
Мороз и снег: погода в новогоднюю ночь порадует липчан
Ночью на улице будет до -15.
Днем 31 декабря в Липецкой области ожидается от -9 до -11 градусов. В новогоднюю ночь мороз усилится: от -13 до -15 градусов. В первый день 2026 года температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.
Эти значения ниже климатической нормы на 3-5 градусов.
До конца года столбики термометров больше не будут подниматься выше 0. Никаких оттепелей. И каждый день будет идти снег разной интенсивности, так что новогодней ночью вполне можно поиграть в снежки.
