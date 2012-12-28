Мороз и снег: погода в новогоднюю ночь порадует липчан

Ночью на улице будет до -15.

Погоду в новогоднюю ночь будет определять североатлантический циклон, при прохождении его фронтов ожидается снег от небольшого до умеренного, рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого гидрометцентра Дания Знойкина.Днем 31 декабря в Липецкой области ожидается от -9 до -11 градусов. В новогоднюю ночь мороз усилится: от -13 до -15 градусов. В первый день 2026 года температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.Эти значения ниже климатической нормы на 3-5 градусов.До конца года столбики термометров больше не будут подниматься выше 0. Никаких оттепелей. И каждый день будет идти снег разной интенсивности, так что новогодней ночью вполне можно поиграть в снежки.