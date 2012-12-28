Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Общество
429
сегодня, 15:25
2
Лифты в 17-этажном доме заработали
Особенно этому рады жильцы верхних этажей.
80-летний Виктор Ю., который утром пожаловался на ситуацию в редакцию, подтвердил: примерно с 14:00 лифты в доме исправно возят жильцов.
0
0
0
1
2
Комментарии (2)