Самый сильный ельчанин отличился в Сибири

Легенды гиревого спорта подготовили тяжелоатлета, который теперь может претендовать и на медаль чемпионата России.

Победителем стал КМС из Ханты-Мансийска Заурбек Козырев, единственный участник, который в обоих упреждениях превысил «гроссмёстерские» полтораста килограммов, в сумме 340 кг (158 кг рыков и 182 кг толчок) Вторым стал мастер спорта из Томска Егор Арышев – 323 (138+176) кг.









Елецкий силач

– К нам приходят мальчишки и уже задача тренера определить – кому ближе силовая выносливость, а кто отличается взрывной силой, – объяснил Новиков. – Первые начинают совершенствоваться в гирях, вторые берут в руки штангу. Первые шаги делают все вместе, это нормально. А мы, тренеры, знаем, как развивать лучшие качества каждого. Самое главное, что в зале «Спартака» царит дух победителей, а это очень дорогого стоит.









Туленинов и его команда

Один из самых сильных людей Липецкой области Александр Туленинов завоевал «бронзовую» медаль Кубка Сибири по тяжёлой атлетике в Томске, посвященного памяти первого российского чемпиона мира легендарного Сергея Елисеева.25-летний кандидат в мастера спорта из знаменитой школы елецкого «Спартака» был одним из семи участников в самой тяжёлой (и, соответственно престижной) весовой категории до 109 кг. Силачи показывали здесь буквально умопомрачительные результаты. Теленинов в своих лучших подходах взял 135 кг в рывке и 151 кг – в толчке, что принесло сумму 286 кг.– Результатом мы удовлетворены, – подвёл итог в разговоре с GOROD48 тренер Вячеслав Новиков. – Выступил в свою силу, главное, что этих сил уже хватает, чтобы регулярно подниматься на пьедестал почёта. В этом году Саша побывал в призёрах на нескольких турнирах, в том числе в Туле, Калуге, Алупке. Томский успех тоже позволил повысить свой рейтинг. Теперь наша задача – подготовка к Кубке России, который в феврале пройдёт в Москве. Задача-минимум – попасть в «шестёрку» сильнейших атлетов, но при определённом настрое Туленинову реально побороться и за одно из призовых мест.Александр Туленинов работает тренером в спортивной школе «Спартака» и учится в магистратуре ЕГУ. Любопытно, что его тренеры Вячеслав Новиков и 10-кратный чемпион России и мира Заслуженный мастер спорта Андрей Кравцов – легенды гиревого спорта. А воспитали тяжелоатлета.