Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить

Сегодня, 23 декабря, стало известно о том, что в центре Липецка сбили 11-летнего мальчика, на дистанционное обучение перешли уже 15 школ города, и в Липецкой области стали меньше пить.