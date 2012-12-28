Все новости
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
Происшествия
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить
Общество
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Под угрозой атаки БПЛА Елец и восемь районов области
Происшествия
Общество
183
35 минут назад
2

Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить

Сегодня, 23 декабря, стало известно о том, что в центре Липецка сбили 11-летнего мальчика, на дистанционное обучение перешли уже 15 школ города, и в Липецкой области стали меньше пить.

Накануне вечером на площади Петра Великого 20-летний водитель «Нивы» сбил 11-летнего мальчика. Школьник получил травму, и после оказания помощи был отпущен домой.

Мальчик оказался сыном общественника Александра Полунина, который ведет Telegram-канал «Стабильный Липецк». Александр обозначил сразу несколько проблем, по его мнению, приведших к ДТП. Нерегулируемые пешеходные переходы в Липецке недостаточно освещены, конкретно на этом был практически стерт «лежачий полицейский».

«В мэрию Липецка неоднократно писались письма практически по каждому отдельно взятому потенциально опасному, а также по каждому реально опасному пешеходному переходу, где-то и дело сбивают пешеходов. За уходящий год удалось добиться установки нормативного освещения минимум на пяти нерегулируемых переходах, но здесь, на Карла Маркса, мэрию всё ещё устраивает тот факт, что: искусственная дорожная неровность не соответствует нормативной высоте и раскатана почти под нулевой уровень с дорожной одеждой; вместо нормального освещения висят мигающие жёлтые свистоперделки, которые захламляют внимание водителей и скорее отвлекают его от пешеходов, чем привлекают внимание к ним; отсутствует освещение подходов к пешеходному переходу, из-за чего водители зачастую (а я сам часто пользуюсь этим переходом) проскакивают переход на скорости, замечая пешехода в последний момент. Добавляем сюда ненормативное содержание проезжей части (отсутствие ливневой канализации, раздолбанный асфальт в автобусном кармане, хранение луж на проезжей части, вечно залитый грязью тротуар) и формируем запросы в прокуратуру на главу города Ченцова, председателя ДДХиБ Суворина, не способных содержать городское имущество в безопасном для пешеходов и водителей состоянии. Теперь только так и будем взаимодействовать с вами, дорогие товарищи, раз на официальные письма и предложения в бюджет города вы всякий раз находите отписки и отговорки, лишь бы не делать ни освещения, ни островков безопасности, с которым не было бы вчерашнего ДТП», — написал Александр Полунин.

Сегодня на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка 26-летняя девушка-водитель «Омоды» не справилась с управлением на скользкой дороге, съехала в кювет и машина перевернулась.

Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в 7 000 и 7 550 рублей. Они от казались, а 61-летнего водителя теперь будут судить.

Комментаторы GOROD48 посмеялись над суммой взятки.

«За 7 тысяч даже в ресторан не сходить», — написала Молодуха.

«У этого человека совсем плохо с головой. Он инспектора обидел этой суммой», — считает Qwerty.

«Я бы ещё этого водителя привлек бы за оскорбления. Это смешная сумма, это, можно сказать, оскорбил инспектора!», — добавил Алкан лтз.

«Он что, в 2005 году застрял с такими предложениями?», — не понял Максим.

В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ из 67: № 3, 8, 12, 14, 15, 34, 41, 47, 48, 54, 55, 59, 63, 64, 66. Еще в 30 школах закрыты 154 класса.

В некоторых школах из-за подъёма заболеваемости дополнительные каникулы первоклассников перенесены с февраля на 23 — 30 декабря.

Стоит добавить, что в 2024 году на дистант переводились отдельные классы, массово школы не закрывали. Дети чаще болели в третьей четверти, а не под Новый год. В 2023 году с заболеваемостью было похуже, но и тогда закрытых школ было меньше.

«Люди, чеснок утром и вперёд — в школу и на работу». — предложил Гость.

И еще про медицинские новости. В больнице села Боринское круглосуточное педиатрическое отделение с 1 января 2026 года будет работать в режиме дневного стационара.

«Вот и модернизация здравоохранения, повышение рождаемости и развитие сельских территорий. Молодцы», — написала Липчанка.

«Во скажите, как с грудным ребенком с температурой ехать утром на уколы, а в обед домой? Это же издевательство. В областную больницу всех детей с бронхитом не положишь. Да и ехать в нее из Борино — не ближний свет», — спросила Тетка.

«Зато количество платных клиник растет. А нет у тебя тысяч на лечение — твои проблемы. Потом удивляются, что женщины не хотят детей рожать, на какие деньги их растить», — подытожил Гость.

В Липецкой области стали меньше пить. Такой вывод сделали в РИА Новости после анализа статистических данных. 

Наш регион вошел в десятку тех, где потребление алкоголя снизилось по сравнению с началом года. В Липецкой области это снижение составило 1,7 литра чистого спирта на душу населения.

Комментаторы GOROD48 так удивились этой новости, что выдали сразу несколько вариантов того, почему это случилось. Поверить в то, что липчане добровольно протрезвели читатели не хотели.

«А кому пить? Мужиков скоро по пальцам считать будем», — объяснила статистику Нервная мать.

«Ушли на самогон. Отрава везде продается, но её невозможно пить. Подделка», — еще одно предположение от Правды.

«Сделали выбор: коммунальные и продукты на одной стороне, водка на другой. Первые перетянули», — написала Липчанка.

«Потому что получать стали меньше, а цены улетели вверх», — версия от Аналитика.

«Конечно стали меньше пить, воду то там то тут отключают», — посмеялся Губернатор колхоза.

«В следующем году будет ещё снижение потребления, идёт движение к 1985 году!», — вангует Так то.

«Главное сигнал наверх правильный подать, а что у них реально творится, всё равно», — считает Зуля.

GOROD48 спросил у липчан, что им больше всего не понравилось в 2025 году.


Сегодня ночью в Липецке будет очень холодно (если сравнивать с предыдущими декабрьскими днями) — до -17 градусов. Завтра  на улице от -11 до -13. Продержится морозная погода недолго, уже к выходным в область вернется европейская зима.

И обратите внимание, в Липецкой области практически закончили рубку сосен к Новому году. Спрос на них уже падает — многие стараются украшать дом заблаговременно и покупают сосны в первые дни работы ёлочных базаров.

Видео: Telegram-канал Стабильный Липецк
вечЁрка
ДТП
ОРВИ
алкоголь
Комментарии (2)

6 минут назад
Сын т. н. общественника конечно же был в одежде со светоотращими элементами, без наушников, и снял капюшон?
Ответить
Пенсионер
20 минут назад
Тупо нет денег не до ёлки чтобы пожрать !
Ответить
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
