Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей

Суд рассмотрит уголовное дело о пьяном вождении и попытке дачи взятки.

Задонский районный суд рассмотрит уголовное дело 61-летнего липчанина, обвиняемого в повторной пьяной езде (мужчина уже имел за это судимость) и покушение на дачу взятки инспекторам ДПС.«По версии следствия, 26 апреля этого года пьяный водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» был остановлен сотрудниками ДПС в Задонском районе. Чтобы избежать ответственность за пьяную езду, он предложил одному из инспекторов ДПС взятку в 7 тысяч рублей, а другому в размере 7 550 рублей, однако полицейские от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.