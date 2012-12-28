«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
2
4 минуты назад
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
Суд рассмотрит уголовное дело о пьяном вождении и попытке дачи взятки.
«По версии следствия, 26 апреля этого года пьяный водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» был остановлен сотрудниками ДПС в Задонском районе. Чтобы избежать ответственность за пьяную езду, он предложил одному из инспекторов ДПС взятку в 7 тысяч рублей, а другому в размере 7 550 рублей, однако полицейские от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
