сегодня, 15:50
В РФ предлагают запретить сессии в новогодние каникулы
Реализация этой инициативы снизит психологическую нагрузку на студентов.
Авторы запроса отметили, что сейчас не установлен законодательный запрет на проведение сессии в период нерабочих праздничных дней, в том числе в новогодние праздники, из-за чего во многих образовательных организациях фиксируются случаи назначения экзаменов, зачетов и обязательных консультаций на даты официальных государственных праздников — 3, 4, 5, 6 и 8 января. При этом, как отметили депутаты, существующие нормы о запрете работы в праздничные дни не распространяются на обучающихся в образовательных организациях, поскольку правоотношения между студентом и вузом не являются трудовыми, — передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
В связи с этим парламентарии предложили ввести прямой запрет на любые экзамены и консультации в праздничные дни, чтобы студенты могли полноценно отдохнуть.
«В целях защиты прав обучающихся предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ и установить прямой запрет на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, консультаций) в нерабочие праздничные дни, чтобы сохранить за студентами право на полноценный отдых», — говорится в тексте обращения.
Парламентарии считают, что реализация этой меры позволит снизить психологическую нагрузку на студентов.
