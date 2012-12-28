Минздрав области сообщил о запуске в Max чат-бота для записи к врачу

Ранее в российский мессенджер были переведены домовые и школьные чаты.

Записаться на прием к врачу в Липецкой области теперь можно через чат-бота в мессенджере Мax, сообщает Министерство здравоохранения Липецкой области.«Подать заявку можно в любое время в режиме 24/7. (...) Во время записи бот задаст вам все необходимые вопросы и проведет через процесс записи шаг за шагом, в том числе будут показаны доступные «окна» в расписании врачей», — говорится в анонcе чат-бота.Традиционные способы записи: через кол-центры поликлиник и на стойках регистрации, как рассказали в Минздраве, остаются. Также записаться к врачу можно через ЕДС Липецкой области по номеру 8-800-450-48-48.Добавим, что в Мax уже перевели домовые чаты — управляющие компании при этом ссылаются на указание Минстроя России. В этот же мессенджер переведены и школьные родительские чаты с учителями.