На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
В больнице Измалковского района переформатируется педиатрическое отделение
Общество
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Минздрав области сообщил о запуске в Max чат-бота для записи к врачу
Здоровье
18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек
Здоровье
Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт
Общество
Здоровье
241
54 минуты назад
2

Минздрав области сообщил о запуске в Max чат-бота для записи к врачу

Ранее в российский мессенджер были переведены домовые и школьные чаты.

Записаться на прием к врачу в Липецкой области теперь можно через чат-бота в мессенджере Мax, сообщает Министерство здравоохранения Липецкой области.

«Подать заявку можно в любое время в режиме 24/7. (...) Во время записи бот задаст вам все необходимые вопросы и проведет через процесс записи шаг за шагом, в том числе будут показаны доступные «окна» в расписании врачей», — говорится в анонcе чат-бота.

Традиционные способы записи: через кол-центры поликлиник и на стойках регистрации, как рассказали в Минздраве, остаются. Также записаться к врачу можно через ЕДС Липецкой области по номеру 8-800-450-48-48.

Добавим, что в Мax уже перевели домовые чаты — управляющие компании при этом ссылаются на указание Минстроя России. В этот же мессенджер переведены и школьные родительские чаты с учителями.
поликлиника
медицина
2
0
1
2
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
14 минут назад
Какая свобода? Концлагерь, зато красивые слова. Почему в Белоруссии вацап работает?
Ответить
Бабка Первая
19 минут назад
Вот и хорошо - бум экономить время, если бот не станет тупить))
Ответить
