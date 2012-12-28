Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки

Мэрия восстанавливает схему движения, действовавшую до ремонта мостов.

Администрация Липецка предупреждает водителей о возможных затруднениях движения по улицам Фрунзе и Советской из-за настройки светофоров.Ранее мэрия сообщала, что после завершения ремонтов мостов в центральной части части города, будет восстановлена привычная схема движения. Сегодня настройка светофоров завершается.«С 11:00 специалисты приступят к финальным техническим работам на левой полосе улиц Фрунзе и Плеханова. В связи с этим, движение транспорта на данном участке будет временно затруднено. Просим водителей и пешеходов проявить повышенную внимательность, строго соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты», — говорится в сообщении мэрии.Напомним, что во время ремонта мостов на улицах Советской, Первомайской, Октябрьской и Плеханова действовала временная схема движения с дополнительными фазами светофора.10 декабря было полностью открыто движение по улице Плеханова. По итогам мониторинга трафика чиновники решили вернуть перекрёсток Советская – Фрунзе к исходной схеме дорожного движения.