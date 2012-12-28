«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Мэрия восстанавливает схему движения, действовавшую до ремонта мостов.
Ранее мэрия сообщала, что после завершения ремонтов мостов в центральной части части города, будет восстановлена привычная схема движения. Сегодня настройка светофоров завершается.
«С 11:00 специалисты приступят к финальным техническим работам на левой полосе улиц Фрунзе и Плеханова. В связи с этим, движение транспорта на данном участке будет временно затруднено. Просим водителей и пешеходов проявить повышенную внимательность, строго соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты», — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, что во время ремонта мостов на улицах Советской, Первомайской, Октябрьской и Плеханова действовала временная схема движения с дополнительными фазами светофора.
10 декабря было полностью открыто движение по улице Плеханова. По итогам мониторинга трафика чиновники решили вернуть перекрёсток Советская – Фрунзе к исходной схеме дорожного движения.
