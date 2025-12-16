«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»

В отечественном автомобиле пострадала женщина.

Днем 16 декабря на перекрестке улиц Папина и Механизаторов в Липецке столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Ниссан Кашкай». Последний оказался в коммунальной раскопке.Как рассказали GOROD48 очевидцы последствий ДТП, «ВАЗ» двигался по улице Папина со стороны Центрального рынка. На перекрестке с улицей Механизаторов перед ним со встречного направления повернул «Ниссан». Столкновения избежать не удалось. После удара в правую часть «Кашкай» улетел в раскопку.— В аварии женщина пострадала из «девятки», врачи оказывали ей помощь, — рассказали очевидцы.