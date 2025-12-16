24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
В отечественном автомобиле пострадала женщина.
Как рассказали GOROD48 очевидцы последствий ДТП, «ВАЗ» двигался по улице Папина со стороны Центрального рынка. На перекрестке с улицей Механизаторов перед ним со встречного направления повернул «Ниссан». Столкновения избежать не удалось. После удара в правую часть «Кашкай» улетел в раскопку.
— В аварии женщина пострадала из «девятки», врачи оказывали ей помощь, — рассказали очевидцы.
