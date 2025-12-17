41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе

Его вывели из горящего дома.

Во время пожара в четырехквартирном доме села Сторожевые Хутора Усманского днем 16 декабря округа пострадал 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Пострадавшего спасли из горящего строения. Огонь повредил отделку ванной комнаты на четырех квадратных метрах.Вечером в Липецке улицу Неделина заволокло дымом от горящего двухэтажного нежилого дома на улице Комсомольской. В пожаре оказались уничтоженными вещи, внутренняя отделка, перегородки и перекрытие крыши на 30 квадратных метрах.