Происшествия
198
44 минуты назад
4

41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе

Его вывели из горящего дома.

Во время пожара в четырехквартирном доме села Сторожевые Хутора Усманского днем 16 декабря округа пострадал 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Пострадавшего спасли из горящего строения. Огонь повредил отделку ванной комнаты на четырех квадратных метрах.

photo_2025-12-17_09-53-50.jpg

Вечером в Липецке улицу Неделина заволокло дымом от горящего двухэтажного нежилого дома на улице Комсомольской. В пожаре оказались уничтоженными вещи, внутренняя отделка, перегородки и перекрытие крыши на 30 квадратных метрах.
МЧС
пожар
0
2
0
0
0

Комментарии (4)

Владимир
5 минут назад
Пожар в ванной, это всё равно, что пожар в бассейне...
Ответить
Бог
16 минут назад
есть любовь! Покайтесь!
Ответить
*
33 минуты назад
Дом больше похож на хлев, чем на дом. Какая управляющая компания?
Ответить
38 минут назад
Пожар в ванной комнате?
Ответить
