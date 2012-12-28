Сегодня в Липецке: джаз, рабыня Изаура, липчане назвали самые желанные подарки на Новый Год

Жителей и гостей города ждут открытие новой выставки, концерт отечественного джаза и много литературных мероприятий.

Днём в Липецке от 0 до -2 градусов, без существенных осадков, а утром – туман, который представляет гремучую смесь с гололедицей. Берегите себя!









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-д. Цветочный, 10.









- пер. Трамвайный, 3а, 4.









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится главное культурное событие вторника – концерт «Джазовые портреты. Российский и Советский джаз» (12+).













Экскурс в историю советского и российского джаза, сдобренный авторскими джазовыми произведениями липчан Дмитрия Данилова, Александра Ивашкина и Ульяны Уладовой.

Там же и наградят победителей конкурса, чьи работы будут представлены на вернисаже. А победителей между прочим 75 юных художников из 500 участников конкурса от 5 до 17 лет. Дипломами отметят и 30 педагогов.









Подготовка к выставке

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится встреча памяти писателя, журналиста Анатолия Баюканского к 100-летию со дня рождения (12+).





На встрече поговорят о произведениях писателя (кстати, многие вы сможете вспомнить навскидку?), покажут предметы из его личного архива и выставят книги из фондов Липецкой областной универсальной научной библиотеки.









Архив. Анатолий Баюканский, автор 101 книги.





В 16:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов 15/3) состоится встреча с литератором уже современного поколения Геннадием Рязанцевым (12+).









Сегодня будут обсуждать «Рабыню Изауру», но не первый на отечественном ТВ бразильский сериал, из-за которого в 1980-е пустели улицы всех городов СССР, а книгу, написанную писателем Бернардо Гимараенсом. История борьбы белокожей рабыни за свободу против происков коварного сеньора Леонсио, его страшного подручного Франсиско и других негодяев-рабовладельцев. И про удивительную Женуарию наверняка тоже вспомнят. В общем: «Газигунгарунгейра»…









Актриса Луселия Сантуш стала кумиром советской публики после этой роли

В 17:00 в БИЦ «Левобережном» (пр-т Мира, 5) пройдёт мастер-класс по лепке из глины (6+).









46% липчан готовы выделить на обновление украшений для новогодней ёлки до 5 тысяч рублей, выяснили в центре изучения общественного мнения Россгосстраха. От 5 до 10 тысяч потратят на украшения 22% опрошенных, от 10 до 20 тысяч – 9% и только 2% – более 20 тысяч рублей.









4% опрошенных хотели бы получить в подарок бытовую технику и электронику для дома; 3% желанны украшения, сертификаты для обучения, товары для спорта. По 2% мечтают о компьютерных играх и инструментах для ремонта.









При такой народной любви к дензнакам сказочного Дедушку скоро сможет заменить любой банкомат

- ул. Ангарская, 1, 1/1? 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1;- ул. Боевой проезд 24а;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;- ул. Есенина, 1, 2, 4;- ул. Железнякова, 8/2, 8а, 8б, 8в, 8д;- ул. Зегеля, 15;- ул. Катукова, 18;- ул. Липовская, 4/2, 4/3, 6/3, 6/4;- ул. Логовая, 1;- ул. Меркулова, 18, 20, 22, 24, 26;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп.1, 3а корп.2, 4, 5, 6, 6а;- ул. Опытная, 9а, 9 стр. 1;- ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21;- ул. Пугачева, 1, 1а, 1г, 1е;- ул. Семашко, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9а;- ул. Степанищева, 11, 13, 15, 19, 17;- ул. Юношеская, 13;- пр-т. 60 лет СССР, 23, 23а;- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;В частном секторе будут терпеть неудобства жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Ботанической, Бытового, Вольной, Гусева, Железнякова, Лебедянской, Лучистой, Можайского, Новой, Новотепличной, Одесской, Отрадной, Полевой, Почтовой, Пришвина, Пугачёва, Раздольной, Селекционной, Совхозной, Станционной, Степанищева, Трубной, Утренней, Шахматной, Ягодной, Ясной, переулков Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого,С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. 9-го Мая, 14, 14а, 14б, 14в, 16;- ул. Жуковского, 11.- ул. Индустриальная, 169, 224;- ул. Космонавтов, 64/1, 64/2, 66;- ул. Суворова, 19, 21, 25, 27, 30;- ул. Сырская;- ул. Талалихина, 5;Ссылка на «Яндекс-карты», без которых езда по городу может превратиться в сплошную муку.Перед мероприятием в фойе пройдет мастер-класс по созданию открыток и мини выставка от Липецкой областной научной библиотеки по тематике концерта.В 14:00 в областном Выставочном зале (ул. Ленина, 9) торжественно откроется выставка работ областного конкурса художественного творчества детей и юношества имени народного художника России В.С. СорокинаВыставка будет работать недолго – до 21 декабря, так что успейте побывать.Соседний Орёл дал литературе Тургенева, Тютчева, Фета, Бунина, Пришвина, Лескова, а мы – Баюканского. Как говорится, кто на что написательствовал. Вход свободный.В прошлом – боксёр, затем – священник, ныне – член Союза писателей России презентует новый сборник своих рассказов.В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» начнётся заседание клуба «Книжное похмелье»Лепить будут что душе угодно, и все это – под руководством чуткого наставника.Каждый пятый житель – 21% предпочитает не тратится на ёлочные игрушки и гирлянды и из года в год использует один и тот же набор украшений.Липчане – не меркантильный люд, но большинство – 23% предпочли бы получить от Дедушки Мороза конверт с деньгами, выяснили в SuperJob. Второе место неожиданно заняли путешествия – 19%, на третьем с большин отставанием гаджеты и смартфоны – 5%, а также парфюмерия и косметика – 5%.Чаще всего деньги в подарок хотят получить мужчины – 30%, тогда как среди женщин таких 17%. Обладатели высшего образования чаще мечтают о книгах – 4% и билетах на культурные мероприятия – 3%, тогда как люди со средним профессиональным образованием — о сертификатах на обучающие курсы. Видимо, чтобы повысить свои знания и на следующий НГ мечтать уже о книгах.