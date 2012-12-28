В Липецкой области аккредитован научно-производственный центр беспилотных систем

НПЦ БАС получил аккредитацию 4 декабря, а уже 15 декабря заключены первые соглашения по развитию в регионе отрасли беспилотных авиационных систем.

4 декабря созданный в Липецкой области Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) получил официальный статус приказом Минпрома России, пройдя аккредитацию. НПЦ БАС возглавил бывший директор МБУ «Технопарк-Липецк» Александр Шацких: он имеет соответствующее образование, навыки организации новых производств и их успешного взаимодействия с наукой.А уже 15 декабря в Липецке на базе «Школы 21» прошла стратегическая сессия по развитию отрасли беспилотных авиационных систем с участием различных представителей отрасли, в том числе специализирующихся на разработке и применении цифровых решений для диспетчеризации и мониторинга БАС. На стратсессии были заключены первые соглашения о сотрудничестве и сформулированы основные направления развития отрасли беспилотных авиационных систем в регионе.Как отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, сегодня для беспилотных авиационных систем развиваются передовые технологии, которые могут весьма успешно применяться в гражданских целях. Причём перспектив применения БАС в гражданских целях становится всё больше.Сейчас рассматривается уже 31 сценарий применения БАС в восьми отраслях экономики, в том числе в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, логистике, топливно-энергетическом комплексе, безопасности, контрольно-надзорной деятельности, торговле.Например, только в сфере сельского хозяйства беспилотники могут решать целую серию задач, и, по прогнозам, к 2035 году объём этого рынка вырастет более чем в 30 раз. Среди возможных сценариев применения БАС на полях: внесение удобрений, десикантов, инсектицидов, гербицидов и фунгицидов, визуальный мониторинг, анализ состояния посевов. С помощью беспилотников можно высаживать семена риса, бороться с борщевиком и в несколько раз экономить на агрохимии — сокращать расходы на пестициды и снижать экологическую нагрузку.В строительстве с помощью беспилотников можно проводить предпроектные изыскания, контролировать ход строительных работ и соблюдение техники безопасности, следить за карьерами и земляными работами, сокращая затраты.«Руководство региона в лице губернатора Игоря Артамонова видит большую важность развития беспилотных авиационных систем, технологий искусственного интеллекта и смежных областей. Эта повестка будет в топе в течение следующих нескольких лет. В Липецкой области хорошо понимают: на территории региона все эти технологии будут востребованы как сельхозтоваропроизводителями, так и многими промышленными предприятиями. Поэтому регион принял решение об организации Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем — официальный статус ему присвоен приказом Минпромторга России. Здорово, что мы начинаем не с чистого листа, что у нас есть огромное количество энтузиастов, уже работающих в данном направлении. Сейчас наша главная задача — наметить стратегию развития беспилотных авиационных систем. На стратсессии собрались основные игроки этой отрасли: это предприятия, которые производят беспилотники, обучают ими пользоваться, операторы, метеорологи — все заинтересованные стороны. А самое главное — это те, кто изобретает новые технологии. Мы надеемся, что в Липецкой области будут создаваться новые научные и производственные предприятия отрасли беспилотных авиационных систем, и для нас также очень важно связать их с научным и образовательным сообществом региона», — сказал Сергей Курбатов.Уже сегодня квалифицированные кадры для БАС в Липецкой области готовят Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли и Липецкий государственный технический университет. В том же колледже успешно реализуется федеральная программа «Кадры для БАС», школьников и студентов до 18 лет учат по программе допобразования «Оператор БАС». В ЛГТУ готовят кадры по программе среднего профессионального образования «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и по программе высшего образования «Системы управления движением и навигация». Причём в числе педагогов — два доктора и пять кандидатов наук, пилоты БАС. А в лабораторной базе липецкого технического вуза есть даже симуляторы полётов.И директор колледжа Даниил Сапронов, и директор института машиностроения ЛГТУ Дмитрий Кадасев говорили о гибком подходе в подготовке специалистов для отрасли будущего — образовательные программы готовы разрабатывать и корректировать под актуальные конкретные потребности бизнеса и инфраструктуры БАС.Руководитель НПЦ БАС Липецкой области Александр Шацких отметил на стратегической сессии, что ещё одна основная задача научно-производственного центра — консолидировать усилия производителей, эксплуатантов беспилотных авиационных систем и органов власти, чтобы обеспечить представителей отрасли всеми актуальными мерами поддержки, начиная от кадровых вопросов до возможности привлечь федеральное финансирование и партнёров из других регионов. Уже появились первые резиденты НПЦ БАС — часть из них выпускает готовые изделия, а часть — компоненты. Задача — их объединение, развитие сотрудничества и в целом отрасли с наименьшими энергозатратами и экономическими издержками.«Создание НПЦ БАС — это своевременный ответ региона на появление и развитие, по сути, новой отрасли промышленности и экономики — беспилотных авиационных систем. Потенциал наших предприятий уже был доказан при прохождении процедуры аккредитации центра. В Липецкой области много компаний, которые уже имеют хороший задел в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе выпускают компоненты и комплектующие, уникальные даже в масштабах страны. А с другой стороны, есть команда разработчиков, которая может создавать и предлагать новые решения, которые до этого нигде не применялись: с уникальными характеристиками по скорости, автономности, дальности и времени полёта — все эти наработки нам было необходимо собрать воедино, в одну инфраструктуру для более эффективной работы на благо региона», — заявил Александр Шацких.Отрасли беспилотных авиационных систем сегодня уделяют огромное внимание и на федеральном уровне: стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030–2035 года определяет национальный проект «Беспилотные авиационные системы».На стратсессии в Липецке также говорили о безопасности воздушного движения: организации безопасных полетов и подавления нарушителей было посвящено выступление первого заместителя директора компании «Флай Дрон» Александра Каниовского. Он рассказал о разработке и применении цифровых решений для диспетчеризации и мониторинга БАС.