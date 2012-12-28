Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Читать все
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: джаз, рабыня Изаура, липчане назвали самые желанные подарки на Новый Год
Общество
МХК «Липецк» переодел нападающего во вратаря и выиграл с 12-й попытки
Спорт
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
В Липецкой области аккредитован научно-производственный центр беспилотных систем
Общество
Новогодний Липецк в 50 фото
Общество
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
В горящей елецкой пятиэтажке пострадал 75-летний мужчина
Происшествия
Читать все
Общество
424
сегодня, 09:00
1

В Липецкой области аккредитован научно-производственный центр беспилотных систем

НПЦ БАС получил аккредитацию 4 декабря, а уже 15 декабря заключены первые соглашения по развитию в регионе отрасли беспилотных авиационных систем.

4 декабря созданный в Липецкой области Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) получил официальный статус приказом Минпрома России, пройдя аккредитацию. НПЦ БАС возглавил бывший директор МБУ «Технопарк-Липецк» Александр Шацких: он имеет соответствующее образование, навыки организации новых производств и их успешного взаимодействия с наукой.

IMG_4708.jpeg

А уже 15 декабря в Липецке на базе «Школы 21» прошла стратегическая сессия по развитию отрасли беспилотных авиационных систем с участием различных представителей отрасли, в том числе специализирующихся на разработке и применении цифровых решений для диспетчеризации и мониторинга БАС. На стратсессии были заключены первые соглашения о сотрудничестве и сформулированы основные направления развития отрасли беспилотных авиационных систем в регионе.

IMG_4709.jpeg

Как отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, сегодня для беспилотных авиационных систем развиваются передовые технологии, которые могут весьма успешно применяться в гражданских целях. Причём перспектив применения БАС в гражданских целях становится всё больше.

Сейчас рассматривается уже 31 сценарий применения БАС в восьми отраслях экономики, в том числе в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, логистике, топливно-энергетическом комплексе, безопасности, контрольно-надзорной деятельности, торговле.

Например, только в сфере сельского хозяйства беспилотники могут решать целую серию задач, и, по прогнозам, к 2035 году объём этого рынка вырастет более чем в 30 раз. Среди возможных сценариев применения БАС на полях: внесение удобрений, десикантов, инсектицидов, гербицидов и фунгицидов, визуальный мониторинг, анализ состояния посевов. С помощью беспилотников можно высаживать семена риса, бороться с борщевиком и в несколько раз экономить на агрохимии — сокращать расходы на пестициды и снижать экологическую нагрузку.

В строительстве с помощью беспилотников можно проводить предпроектные изыскания, контролировать ход строительных работ и соблюдение техники безопасности, следить за карьерами и земляными работами, сокращая затраты.

«Руководство региона в лице губернатора Игоря Артамонова видит большую важность развития беспилотных авиационных систем, технологий искусственного интеллекта и смежных областей. Эта повестка будет в топе в течение следующих нескольких лет. В Липецкой области хорошо понимают: на территории региона все эти технологии будут востребованы как сельхозтоваропроизводителями, так и многими промышленными предприятиями. Поэтому регион принял решение об организации Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем — официальный статус ему присвоен приказом Минпромторга России. Здорово, что мы начинаем не с чистого листа, что у нас есть огромное количество энтузиастов, уже работающих в данном направлении. Сейчас наша главная задача — наметить стратегию развития беспилотных авиационных систем. На стратсессии собрались основные игроки этой отрасли: это предприятия, которые производят беспилотники, обучают ими пользоваться, операторы, метеорологи — все заинтересованные стороны. А самое главное — это те, кто изобретает новые технологии. Мы надеемся, что в Липецкой области будут создаваться новые научные и производственные предприятия отрасли беспилотных авиационных систем, и для нас также очень важно связать их с научным и образовательным сообществом региона», — сказал Сергей Курбатов.

Уже сегодня квалифицированные кадры для БАС в Липецкой области готовят Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли и Липецкий государственный технический университет. В том же колледже успешно реализуется федеральная программа «Кадры для БАС», школьников и студентов до 18 лет учат по программе допобразования «Оператор БАС». В ЛГТУ готовят кадры по программе среднего профессионального образования «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и по программе высшего образования «Системы управления движением и навигация». Причём в числе педагогов — два доктора и пять кандидатов наук, пилоты БАС. А в лабораторной базе липецкого технического вуза есть даже симуляторы полётов.

IMG_4710.jpeg

И директор колледжа Даниил Сапронов, и директор института машиностроения ЛГТУ Дмитрий Кадасев говорили о гибком подходе в подготовке специалистов для отрасли будущего — образовательные программы готовы разрабатывать и корректировать под актуальные конкретные потребности бизнеса и инфраструктуры БАС.

Руководитель НПЦ БАС Липецкой области Александр Шацких отметил на стратегической сессии, что ещё одна основная задача научно-производственного центра — консолидировать усилия производителей, эксплуатантов беспилотных авиационных систем и органов власти, чтобы обеспечить представителей отрасли всеми актуальными мерами поддержки, начиная от кадровых вопросов до возможности привлечь федеральное финансирование и партнёров из других регионов. Уже появились первые резиденты НПЦ БАС — часть из них выпускает готовые изделия, а часть — компоненты. Задача — их объединение, развитие сотрудничества и в целом отрасли с наименьшими энергозатратами и экономическими издержками.

«Создание НПЦ БАС — это своевременный ответ региона на появление и развитие, по сути, новой отрасли промышленности и экономики — беспилотных авиационных систем. Потенциал наших предприятий уже был доказан при прохождении процедуры аккредитации центра. В Липецкой области много компаний, которые уже имеют хороший задел в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе выпускают компоненты и комплектующие, уникальные даже в масштабах страны. А с другой стороны, есть команда разработчиков, которая может создавать и предлагать новые решения, которые до этого нигде не применялись: с уникальными характеристиками по скорости, автономности, дальности и времени полёта — все эти наработки нам было необходимо собрать воедино, в одну инфраструктуру для более эффективной работы на благо региона», — заявил Александр Шацких.

Отрасли беспилотных авиационных систем сегодня уделяют огромное внимание и на федеральном уровне: стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030–2035 года определяет национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

На стратсессии в Липецке также говорили о безопасности воздушного движения: организации безопасных полетов и подавления нарушителей было посвящено выступление первого заместителя директора компании «Флай Дрон» Александра Каниовского. Он рассказал о разработке и применении цифровых решений для диспетчеризации и мониторинга БАС.
НПЦ БАС
3
2
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
строитель
18 минут назад
Здорово и актуально !
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить