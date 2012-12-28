Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 16 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
В этот же период отключат холодную воду в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Степанищева, Пришвина, Можайского, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Совхозной, Отрадной, Лучистой, Утренней, Одесской, Станционной, Трубной, Пугачева, Полевой, Гусева, Лебедянской, Селекционной, Железнякова, Ботанической, Морской, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, на базах отдыха «Сосновый бор», «Чижик».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
16 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 64/1, 64,2, 66 по улице Космонавтов, №№ 14, 14а, 14б, 14в, 16 по улице 9 Мая, №№ 19, 21, 25, 27, 30 по улице Суворова, № 5 по улице Талалихина, №№ 3а, 4 в Трамвайном переулке, №№ 169, 224 по улице Индустриальной, № 11 по улице Жуковского, обесточат улицу Сырскую.
