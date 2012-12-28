Все новости
Общество
372
48 минут назад
1

На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9а по улице Семашко, № 15 по улице Зегеля, №№ 4/2, 4/3, 6/3, 6/4 по улице Липовской, № 1 по улице Логовой, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп.1, 3а корп.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной, №№ 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, №№ 1, 2, 4 по бульвару Есенина, № 18 по улице Катукова, №№ 23, 23а по проспекту 60 лет СССР, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21 по улице Пришвина, №№ 11, 13, 15, 19, 17 по улице Степанищева, №№ 1, 1а, 1г, 1е по улице Пугачева, № 24а по Боевому проезду, № 10 по Цветочному проезду, №№ 9а, 9 стр. 1 по улице Опытной, №№ 8/2, 8в, 8б, 8а, 8д по улице Железнякова, № 2а по улице Морской, №№ 1а, 20, вл. 20, вл. 24 по улице Речной, № вл. 5 по Грязинскому шоссе. 

В этот же период отключат холодную воду в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Степанищева, Пришвина, Можайского, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Совхозной, Отрадной, Лучистой, Утренней, Одесской, Станционной, Трубной, Пугачева, Полевой, Гусева, Лебедянской, Селекционной, Железнякова, Ботанической, Морской, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, на базах отдыха «Сосновый бор», «Чижик». 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

16 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 64/1, 64,2, 66 по улице Космонавтов, №№ 14, 14а, 14б, 14в, 16 по улице 9 Мая, №№ 19, 21, 25, 27, 30 по улице Суворова, № 5 по улице Талалихина, №№ 3а, 4 в Трамвайном переулке, №№ 169, 224 по улице Индустриальной, № 11 по улице Жуковского, обесточат улицу Сырскую. 

Депутат
9 минут назад
И вот весь этот бардак в декабре вот так масштабно запланирован? Кто хозяин в городе? С кем такой "план" вредительства согласовывался?
