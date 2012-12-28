Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!

Липецк продолжает наряжаться к Новому году. Депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина вместе с благотворительным фондом «Милосердие» уже установили и украсили в морозных серебряно-голубых тонах две пятиметровые ёлки в Тракторозаводском районе: между домами №2 и №3 по улице Вилли Огнева и в районе детской площадки третьего участка ЛТЗ. И там сразу появилось то самое праздничное и волшебное настроение!— Живу здесь уже десять лет и каждый Новый год у нас во дворе на улице Огнева — настоящая зимняя сказка. Без ёлки не обходится: раньше ставили живую, а в этот раз двор украшает высокая и пушистая искусственная красавица. Конечно, радует глаз и поднимает настроение — а ведь мне уже 70 лет! А детям-то как приятно! Тем более что рядом с ёлкой перед Новым годом традиционно проходят уличные семейные праздники с музыкой, хороводами и аниматорами, — поделился впечатлениями житель Тракторозаводского района Сергей Селезнёв.В этом году, зная отзывчивость депутата, к Ольге Митрохиной с просьбой помочь в установке ёлки обратились и жители 26-го микрорайона Липецка. Оставить такие наказы без внимания депутат не смогла. 12 декабря — в один из важнейших государственных праздников — День Конституции Ольга Митрохина встретилась с активом 26-го микрорайона и обсудила все возможные варианты установки будущей ёлки.Как оказалось — ёлок в 26-микрорайоне уже не мало: небольшие деревья у домов старается нарядить каждая управляющая компания. Но нет главного дерева, которое могло бы сплотить и объединить в праздничные дни весь микрорайон.Председатель ТОС «Свои люди», старший по дому №20/4 по улице Свиридова и активист Клуба городского жителя Дмитрий Глазков и ещё одна жительница-активистка Элеонора Ичиева пришли на встречу с Ольгой Митрохиной и её коллегой из горсовета Сергеем Евсеевым с конкретными предложениями — ёлку жители микрорайона хотели бы видеть у стадиона школы информационных технологий №26. Там и места для хороводов предостаточно, и всегда много детей и родителей.Директор школы Марина Цапенко инициативу Ольги Митрохиной и жителей поддержала, но согласия сразу не дала — нужно было проработать ещё и вопросы пожарной безопасности. Хотя ёлку на всякий случай сразу решили ставить без электрогирлянд, только с большими красивыми игрушками. И вот 15 декабря пришла радостная весть: ёлку у школы №26 установить разрешили, и уже в субботу, 27 декабря в 11.30 всех ребят там ждут на веселое представление с Дедом Морозом и Снегурочкой! А ещё раньше — 24 декабря семейные праздники пройдут у двух ёлок в Тракторозаводском районе: на улице Вилли Огнева и на третьем участке ЛТЗ.— Приятно, что в 26-м микрорайоне Липецка живёт столько активных и неравнодушных липчан, которым небезразличны вопросы благоустройства и даже украшения своего округа к предстоящему празднику. Теперь у жителей будет красивая ёлка — изначально мы подобрали несколько мест для её возможной установки, но в приоритете, конечно, были пожелания липчан — а они хотели видеть ёлку на школьном стадионе. К счастью, так и получилось! В ближайшее время ёлка там будет установлена, и как раз территория позволяет провести большой уличный новогодний утренник! Как депутат я стараюсь реагировать на все просьбы и обращения липчан и контролировать ход их исполнения. В преддверии самого душевного семейного праздника, который все мы любим и ждём с детства, было приятно почувствовать себя волшебником и исполнить пожелание жителей 26 микрорайона. Сегодня каждому из нас важно беречь и хранить семейные ценности и традиции и продолжать строить на их основе счастливое будущее. Ценить и беречь то, что всех нас на протяжении долгих лет объединяет. Мне кажется, Новый год как раз одна из таких объединяющих традиций. Всех липчан хочется поздравить с приближающимся праздником и пожелать им крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! — Сказала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.