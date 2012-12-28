Помощь в покупке мебели и техники со скидкой оказалась уловкой мошенника

25-летнего липчанина ждёт суд за два мошенничества и кражу с банковского счёта.

25-летний ранее не судимый липчанин обвиняется в двух эпизодах мошенничества и краже денег с банковского счёта.По данным следствия, с 6 по 19 августа этого года мужчина убедил свою знакомую, что поможет ей в покупке мебели и бытовой техники со скидкой, не собираясь при этом выполнять обещаний и даже не имея такой возможности.Через мобильное приложение «Ozon» женщина перевела на его счёт сначала 30 000 рублей, а потом ещё 40 000 рублей. А 19 августа мужчина ещё и воспользовался тем, что у него был доступ мобильному приложению «Ozon» знакомой, и перевёл 21 000 рублей с её банковского счёта на свой.— Мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ), а также по краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ), — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.