Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Здоровье
156
29 минут назад
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Мужчина госпитализирован в ожоговый центр.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, со слов пациента, он гулял, провалился в лог и потерял ботинки. В результате ему диагностировали обморожения ног III степени.
Это вторая жертва холодов в этом сезоне: ранее в областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему жителю села Введенка Липецкого округа. Мужчине, который долго пил, диагностировали обморожения рук и ног самой серьезной, четвертой степени, для которой характерны глубокие и обширные термические повреждения кожи, подкожной клетчатки и мышц вплоть некроза тканей. Обычно в таких случаях не избежать ампутаций. Но медики спасли мужчине руки и ноги, сделав пересадку кожи.
0
2
1
0
0
Комментарии