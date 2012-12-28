Все новости
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
НЛМК Live
НЛМК Live
64
19 минут назад

НЛМК выпустил в реку Дон 2,5 тонны толстолобика

Новолипецкий металлургический комбинат выпустил в реку Дон малька белого толстолобика, которого называют естественным природным фильтром. Он питается водорослями и фитопланктоном, предотвращая цветение воды и поддерживая тем самым экологический баланс водоемов.

На рыбоводном заводе в Ростовской области рыбу растили 5 месяцев, пока вес каждой рыбки не достиг около 25 граммов. Всего в реку Дон выпустили 100 тысяч мальков ценной промысловой рыбы.

– Ответственное отношение к природе – один из приоритетов нашей компании. Особое место в нем занимают проекты по бережному использованию водных ресурсов. Мы регулярно зарыбляем реки в регионах присутствия. Ранее НЛМК уже выпустил в реку Дон более 300 тысяч малька стерляди, которая занесена в Красную книгу России, – рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.

В этом году НЛМК полностью исключил стоки в реку Воронеж. Вся вода на предприятии после очистки используется повторно и больше не сбрасывается в водоем. Такой подход позволил в пять раз сократить забор воды из реки Воронеж. Комбинат стал первым промышленным предприятием страны, полностью замкнувшим водооборотный цикл.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"





Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
