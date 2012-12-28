НЛМК выпустил в реку Дон 2,5 тонны толстолобика

Новолипецкий металлургический комбинат выпустил в реку Дон малька белого толстолобика, которого называют естественным природным фильтром. Он питается водорослями и фитопланктоном, предотвращая цветение воды и поддерживая тем самым экологический баланс водоемов.

На рыбоводном заводе в Ростовской области рыбу растили 5 месяцев, пока вес каждой рыбки не достиг около 25 граммов. Всего в реку Дон выпустили 100 тысяч мальков ценной промысловой рыбы.

– Ответственное отношение к природе – один из приоритетов нашей компании. Особое место в нем занимают проекты по бережному использованию водных ресурсов. Мы регулярно зарыбляем реки в регионах присутствия. Ранее НЛМК уже выпустил в реку Дон более 300 тысяч малька стерляди, которая занесена в Красную книгу России, – рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.

В этом году НЛМК полностью исключил стоки в реку Воронеж. Вся вода на предприятии после очистки используется повторно и больше не сбрасывается в водоем. Такой подход позволил в пять раз сократить забор воды из реки Воронеж. Комбинат стал первым промышленным предприятием страны, полностью замкнувшим водооборотный цикл.

