В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Общество
754
сегодня, 13:45
1
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Сумма исковых требований за использование товарного знака составляла более 510 миллионов рублей.
В Липецкой области за защитой своих прав в УФАС обратилось ООО «Кузминки». И антимонопольный орган пришёл к выводу, что «Первый мясокомбинат» и одноименный торговый дом приобрели и использовали товарный знак «Даниловская» для вытеснения с рынка конкурентов и причинения им вреда. У правообладателей изначально не было цели использовать товарный знак для индивидуализации производимой и реализуемой продукции.
«Обществам был известен факт широкого использования и известности схожих с товарным знаком наименований по всей России. Сумма же исковых требований к конкурентам, составившая в определенный момент более 510 миллионов рублей, в сотни и тысячи раз превышала определенный самими правообладателями размер лицензионного платежа и затраты на приобретение товарного знака», — отмечает Липецкое УФАС.
В результате антимонопольный орган признал действия ООО «Первый мясокомбинат» и ООО «Торговый дом «Первый мясокомбинат» недобросовестной конкуренцией и предписал прекратить нарушение. Организации обжаловали решение и предписание в досудебном, а после и в судебном порядке. Однако Апелляционная коллегия ФАС России согласилась с выводами Липецкого УФАС России. На сторону липецких антимонопольщиков стал и суд по интеллектуальным правам.
2
0
0
1
2
Комментарии (1)