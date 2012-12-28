Все новости
Погода в Липецке
235
сегодня, 17:00

Погода в Липецкой области остается сухой и почти безветренной

Ночные и дневные температуры почти сравняются.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне повышенного давления, будет преимущественно без осадков.
Среднесуточные температуры воздуха составят 0-0,5 градуса тепла, что на3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.

День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 28 градусов мороза.
погода
1
0
0
0
0

