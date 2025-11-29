Все новости
Общество
363
сегодня, 13:53
3

Из кранов липчан продолжает сыпаться «золотой» песок, бисер и даже пошла красная «икра»

На этот раз аномальное явление постигло дом на улице Жуковского.

«Вот что происходит в водопроводе горячей воды. Звонили в ЖЭК. С ЖЭКа отсылают в «Квадру» (РИР Энерго, прим. ред). Говорят это у них в систему попали эти янтарные гранулы. Весь водопровод горячей воды забит. Многие люди не могут искупаться. Даже элементарное — помыть посуду. Никто не реагирует. А эта вода проходит через кран, где также идёт холодная вода. Неизвестно как это отобразится на здоровье людей…», — написали жители дома №13 по улице Жуковского в редакцию.

photo_2025-11-29_09-39-39.jpg+2025-11-29-13.45.35.jpg

photo_2025-11-29_09-39-40 (2).jpg+2025-11-29-13.45.35.jpg

photo_2025-11-29_09-39-40.jpg+2025-11-29-13.45.35.jpg

photo_2025-11-29_09-39-45.jpg+2025-11-29-13.45.35.jpg

Ранее «золотой песок» струился из кранов дома №2 по улице Островского, Ворошилова, 11. В «РВК-Липецк» предположили, что это или ионообменная смола из фильтра умягчения воды, который располагается в инженерных коммуникациях квартиры или песок попал в воду из внутридомовых сетей.
водопровод
золото
0
1
2
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Рррр
8 минут назад
Куда присылать свои фото и видео? На Космонавтов 9 мкр из крана льётся коричневая жижа, УК, квадра, жил инспекция виртуозно отписываются, шлют куда подальше
Ответить
Лена
30 минут назад
А когда красный боярышник будет из трубы течь?
Ответить
А
54 минуты назад
Чёрной икры в ассортименте нет?
Ответить
