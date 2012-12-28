Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Жители дома №2 по улице Островского рассказали о «золотом» песке, который струится вместе с водой из их кранов
В «РВК-Липецк» проанализировали снимки, и предположили, что на них или ионообменная смола из фильтра умягчения воды, который располагается в инженерных коммуникациях квартиры. Или же песок попал в воду из внутридомовых сетей. В первом случае проблему должен решать собственник квартиры, во втором — управляющая компания.
«На улицу Островского направлена бригада специалистов для отбора проб воды на вводе в дом и его анализа», — сообщили GOROD48 в компании.
Липчане уже не первый раз сталкиваются с таким явлением. В октябре золотой песок струился из кранов дома №11 по улице Ворошилова.
Фото: vk.com
