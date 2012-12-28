Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Происшествия
49 минут назад
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
При обысках найдены 113,8 граммов синтетического наркотика.
«Кроме того, при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками в различных районах города обнаружены тайники, из которых изъято 12 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками», — сообщает областное управление МВД.
Всего полицейскими изъято более 113,8 грамма синтетического наркотика.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Оба заключены под стражу.
