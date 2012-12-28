Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские

При обысках найдены 113,8 граммов синтетического наркотика.



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецку задержали двух закладчиков 26 и 27 лет. При задержании у них нашли 25 свёртков с синтетическим веществом массой более 7,2 грамма. Во время обыска квартиры одного из задержанных также найдены полимерные пакеты и иные предметы для упаковки наркотиков.«Кроме того, при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками в различных районах города обнаружены тайники, из которых изъято 12 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками», — сообщает областное управление МВД.Всего полицейскими изъято более 113,8 грамма синтетического наркотика.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Оба заключены под стражу.