Липецкая вечЁрка: дешево и сердито, аферистка-цветочница и сколько домов еще без отопления

Сегодня, 25 ноября, мэрия начала поиск подрядчика для украшения площади Петра Великого, липчанка придумала криминальный способ подзаработать, и в горсовете попытались выяснить, сколько домов в Липецке остаются без отопления.