Липецкая вечЁрка: дешево и сердито, аферистка-цветочница и сколько домов еще без отопления

Сегодня, 25 ноября, мэрия начала поиск подрядчика для украшения площади Петра Великого, липчанка придумала криминальный способ подзаработать, и в горсовете попытались выяснить, сколько домов в Липецке остаются без отопления.
Стартовая цена лота 8,5 миллиона рублей.
До сих пор еще торгуют монтаж украшения площадей Соборной и Клименкова, площадки перед областным Центром культуры и народного творчества, и микрорайонов «Елецкий» с Матырским.
Зато в микрорайоне «Европейский» уже почти нарядили самую большую в городе ель. Ее высота составляет 24 метра.
Установили зеленых красавиц у Дворца спорта «Звездный», украсили улицу Полины Осипенко, площадь Константиновой и микрорайон Сырский Рудник.
Напомним, Липецк должен быть украшен к Новому году 15 декабря.
Качество новогоднего украшения города вызвало недовольство комментаторов GOROD48.
«Хуже чем Липецкие новогодние декорации не увидишь! Одна большая свалка», — рубанул с плеча Город.
«Москва уже вся в новогоднем убранстве, ёлки и гирлянды уже в Краснодаре, Архангельске и многих других городах. Липецк только торги объявляет. Хорошо, не 30 декабря», — написала Марина.
«Очень понравились грязные звезды у Звездного, перед установкой хотя бы на автомойке шампунем для авто прошлись», — возмутился Губернатор колхоза.
«В Ельце очень стильно и красиво украсили город. Сказочная атмосфера. А у нас просто убожество, как на смех. Позорище администрации», — сравнила Елена.
«В советские времена у нас на Соколе, у ДК стояла самая красивая новогодняя ёлка! Она так здорово кружилась, переливаясь разноцветными гирляндами. Вокруг рисунки из любимых мультиков. Никто и никогда не говорил, сколько это стоит. Ничего не меняли, скорее всего что-то ремонтировали и подкрашивали. Что сейчас то произошло? С ума посходили наши местные начальники? Когда праздники наступят, у многих уже никакого настроения нет», — вспомнил Сокол.
35-летняя липчанка выманила у знакомых почти 10 000 000 рублей. Она предлагала им вложиться в ее цветочный бизнес, а со временем получать проценты.
Инвесторы, устав от обещаний, обратились в полицию. Там уже выяснили, что предпринимательница потратила деньги на себя. Пока известно о пяти неудачно вложившихся в цветочный бизнес.
33-летняя горожанка нашла другой криминальный способ подзаработать: она крала из магазинов еду и алкоголь, а потом их продавала. Полицейские возбудили 14 уголовных дел, доказанный ущерб магазинов составил 93 000 рублей. При этом следователи считают, что краж на счету липчанки может быть больше.
«Может, ей жрать нечего с голодухи ещё и не такое натворишь», — предположил Глаз.
«Работы полно, но ей, видимо, мораль не позволяет», — ответил м.
Ушлый 16-летний житель Усманского района вывел со счета брата-инвалида 500 тысяч рублей. На эти деньги он купил подержанный автомобиль и телефон.
Счетом брата, на котором скопилась крупная сумма из социальных выплат, распоряжалась бабушка, молодой человек выманил у нее телефон с банковским приложением и перевел деньги знакомому, а потом их обналичил. Но радовался покупкам недолго.
Заметив пропажу, женщина в интересах одного внука обратилась в полицию. В отношении другого внука теперь возбуждено уголовное дело о краже денег с банковского счета в крупном размере.
В Измалковском районе рассеянный гражданин забыл бумажник у банкомата. Довольно быстро заметил пропажу, вернулся, но денег в бумажнике уже не обнаружил. Их взял другой клиент банка, против которого теперь возбуждено уголовное дело.
Председатель городского департамента ЖКХ Владимир Яриков заявил сегодня депутатам, что во все многоэтажки Липецка тепло подано. Однако депутаты ему не стали верить на слово, так как сразу у нескольких находятся жалобы на холод в квартирах.
Владимир Яриков предложил депутатам войти в состав рабочей группы по отоплению, созданной при мэрии.
«Домов может и нет, а квартиры без отопления есть, я больше месяца звоню и оставляю заявку, а тепла нет», — пожаловался комментатор.
«Что-то счёт за отопление в два раза больше прошлого октября! В октябре ещё даже морозов не было, а квитанция за двушку пришла 7 тысяч только за отопление (без учёта горячей воды)! Пусть депутаты поднимут этот вопрос», — попросил 26 мкр-н.
Может, зима намеренно не торопится, ждет, пока у липчан дела с отоплением наладятся? По прогнозам синоптиков, завтра днем в Липецке от +4 до +6 градусов.
