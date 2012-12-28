Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Жительница Подмосковья вынесла из дома краснинской старушки ценности на полмиллиона рублей
Погода в Липецке
136
27 минут назад
В Липецкой области сухо и до +7
Температура останется выше нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 и 27 ноября — 2-3 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 28 ноября — 4-6 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от -3 до +2 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.
День 26 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году — 22 градусов мороза.
1
0
0
1
0
Комментарии