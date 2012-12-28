В Липецкой области сухо и до +7

Температура останется выше нормы.



26 и 27 ноября Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона, осадки маловероятны. В ночь на 28 ноября скажется влияние передней теплой части ложбины Атлантического циклона, местами ожидаются небольшие дожди, температура снова начнет повышаться.Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 и 27 ноября — 2-3 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 28 ноября — 4-6 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от -3 до +2 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.День 26 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году — 22 градусов мороза.