Происшествия
301
25 минут назад
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Женщина промышляла магазинными кражами. По данным следствия, она украла товаров на 93 000 рублей.
При этом полицейские полагают, что краж на счету женщины гораздо больше.
«Личность подозреваемой была установлена сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска отдела полиции №8», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
