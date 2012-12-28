Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел

Женщина промышляла магазинными кражами. По данным следствия, она украла товаров на 93 000 рублей.



В отношении 33-летней жительницы Липецка полицейские возбудили 13 уголовных дел о краже и одно — о грабеже. Такой букет женщина собрала, промышляя в магазинах Советского округа города: она крала, а затем продавала сыр, кофе, шоколад, и алкоголь. Общий ущерб от ее действий оценен в 93 тысячи рублей.При этом полицейские полагают, что краж на счету женщины гораздо больше.«Личность подозреваемой была установлена сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска отдела полиции №8», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.