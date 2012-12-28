Все новости
Происшествия
301
25 минут назад

Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел

Женщина промышляла магазинными кражами. По данным следствия, она украла товаров на 93 000 рублей.

В отношении 33-летней жительницы Липецка полицейские возбудили 13 уголовных дел о краже и одно — о грабеже. Такой букет женщина собрала, промышляя в магазинах Советского округа города: она крала, а затем продавала сыр, кофе, шоколад, и алкоголь. Общий ущерб от ее действий оценен в 93 тысячи рублей.

При этом полицейские полагают, что краж на счету женщины гораздо больше. 

«Личность подозреваемой была установлена сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска отдела полиции №8», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

кража
0
0
1
1
0

