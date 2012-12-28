Происшествия
Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон
Деньги он вывел со счета брата с помощью телефона бабушки.
По данным следствия, подросток узнал, что на счете брата скопилась крупная сумма из социальных выплат, и решил эти деньги украсть. Так как счетом распоряжалась их с братом бабушка, он выманил у нее телефон с банковским приложением, и за несколько дней перевел полмиллиона рублей на счет знакомого. Деньги он обналичил и потратил на подержанный автомобиль и смартфон.
«Заметив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы в интересах старшего внука», — сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.
Дело юноши уже направлено в суд.
