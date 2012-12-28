Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон

Деньги он вывел со счета брата с помощью телефона бабушки.



СК расследовал уголовное дело 16-летнего подростка из Усманского района. Этой весной он вывел со счета брата-инвалида 500 тысяч рублей, и потратил их на машину и телефон. Подросток обвиняется в краже денежных средств с банковского счета в крупном размере (п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).По данным следствия, подросток узнал, что на счете брата скопилась крупная сумма из социальных выплат, и решил эти деньги украсть. Так как счетом распоряжалась их с братом бабушка, он выманил у нее телефон с банковским приложением, и за несколько дней перевел полмиллиона рублей на счет знакомого. Деньги он обналичил и потратил на подержанный автомобиль и смартфон.«Заметив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы в интересах старшего внука», — сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.Дело юноши уже направлено в суд.