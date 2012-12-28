Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
На Соколе созрел горох
Общество
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
Читать все
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Общество
К концу года в Липецке снесут еще 100 деревьев
Общество
Хотели 33 миллиона, а получили 14: в Липецке собрали вдвое меньше туристического налога
Общество
Председатель департамента ЖКХ мэрии: в Липецке нет домов без отопления
Общество
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым
Происшествия
Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Доступа к каким сайтам вам не хватает при отключении интернета?
Говорит Липецк
У администрации Липецка пока нет денег на программу «Мой двор» 2026 года
Общество
Читать все
Происшествия
698
сегодня, 13:16
6

Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон

Деньги он вывел со счета брата с помощью телефона бабушки. 

СК расследовал уголовное дело 16-летнего подростка из Усманского района. Этой весной он вывел со счета брата-инвалида 500 тысяч рублей, и потратил их на машину и телефон. Подросток обвиняется в краже денежных средств с банковского счета в крупном размере (п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По данным следствия, подросток узнал, что на счете брата скопилась крупная сумма из социальных выплат, и решил эти деньги украсть. Так как счетом распоряжалась их с братом бабушка, он выманил у нее телефон с банковским приложением, и за несколько дней перевел полмиллиона рублей на счет знакомого. Деньги он обналичил и потратил на подержанный автомобиль и смартфон. 

«Заметив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы в интересах старшего внука», — сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области. 

Дело юноши уже направлено в суд. 

кража с банковского счета
0
1
6
0
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Что
8 минут назад
Не с того жизнь начал пацан.
Ответить
Нонка
30 минут назад
Отжал у брата денежку-инаалид все одно дома сидит.... В 16-лет деньги нужны
Ответить
***
10 минут назад
Иногда лучше промолчать.
Ответить
СССР
38 минут назад
Пора отключать эти смартфоны! Стало это инструментом преступников.
Ответить
Пенсионерка
27 минут назад
Отключать только тем, у кого отключены мозги и другим желающим.
Ответить
Koндpatий
47 минут назад
А когда начнётся суд отзовёт заявление в интиресах младшего внука.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить