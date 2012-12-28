Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Происшествия
35 минут назад
Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым
По подозрению в краже задержан 33-летний мужчина. Чужие деньги у него изъяты.
«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, причастного к совершению противоправного деяния. Им оказался 33-летний житель района», — сообщает областное управление МВД.
Оказалось, что мужчина подошел к банкомату сразу после забывчивого парня, достал из бумажника деньги и положил его обратно.
Деньги у подозреваемого изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже.
