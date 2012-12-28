Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым

По подозрению в краже задержан 33-летний мужчина. Чужие деньги у него изъяты.



В Измалковском районе раскрыта кража 11 тысяч рублей из забытого на банкомате бумажника. Его оставил 23-летний житель района, когда снимал деньги. Спохватившись он вернулся, но денег в бумажнике ужен не было.«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, причастного к совершению противоправного деяния. Им оказался 33-летний житель района», — сообщает областное управление МВД.Оказалось, что мужчина подошел к банкомату сразу после забывчивого парня, достал из бумажника деньги и положил его обратно.Деньги у подозреваемого изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже.