В Липецкой области потеплеет до +13

Ночные температуры тоже не опускаются до отрицательных.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта североатлантического циклона - пройдут небольшие и умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 ноября — 7-8 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше нормы, 23 и 24 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно, временами дожди, местами туман. Ветер южный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +4 до +9 градусов, днем — от +8 до +13.В Липецке облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 29 градусов мороза.