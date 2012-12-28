Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Погода в Липецке
180
33 минуты назад
В Липецкой области потеплеет до +13
Ночные температуры тоже не опускаются до отрицательных.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно, временами дожди, местами туман. Ветер южный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +4 до +9 градусов, днем — от +8 до +13.
В Липецке облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.
День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 29 градусов мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии