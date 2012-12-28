Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Происшествия
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Режим «Угроза атаки БПЛА» вводился в Липецкой области с часа ночи до пяти утра, до шести утра в регионе действовал режим «Воздушная опасность».
