Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА

Три БПЛА самолетного типа сбиты ночью над Липецкой областью. По данным Минобороны РФ, всего за ночь над восемью регионами страны перехвачены 65 беспилотников, в том числе 43 — над граничащими с Липецкой Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.Режим «Угроза атаки БПЛА» вводился в Липецкой области с часа ночи до пяти утра, до шести утра в регионе действовал режим «Воздушная опасность».