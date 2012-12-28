Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке

Сегодня, 19 ноября, следователи рассказали о раскрытии преступления 2004 года, в огне погиб мужчина, и GOROD48 выяснил, что собираются построить в Молодежном парке.