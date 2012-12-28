Все новости
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
В Липецке покажут спектакли-лауреаты «Золотой Маски»
Культура
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Экономика
Мошенники требуют от предпринимателей купить стенды и книги отзывов
Происшествия
Общество
255
52 минуты назад
1

Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке

Сегодня, 19 ноября, следователи рассказали о раскрытии преступления 2004 года, в огне погиб мужчина, и GOROD48 выяснил, что собираются построить в Молодежном парке.

Ельчанку замучила совесть и она призналась в убийстве подруги, случившимся 21 год назад. 

Молодые женщины пришли в гости к двум мужчинам. Одна из подруг напилась и заснула в коридоре мертвецким сном. Второй это сильно не понравилось и она избила товарку ногами. Та была пьяна настолько, что не заметила побоев. На следующий день женщины ушли, но избитой стало так плохо, что она потеряла сознание. Ее спутница, опасаясь попасть в милицию за содеянное, ушла домой.

Упавшую женщину обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Врачи ее прооперировали, извлекли разорванную селезенку, но спустя 18 дней ельчанка умерла от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

Сотрудники полиции и прокуратуры тогда быстро вышли участников застолья, но достаточного количества доказательств не было. Теперь же, после признания, действия 43-летней ельчанки квалифицированы по уголовной статье «Причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего».

Комментаторы GOROD48 сходу приземлили сенсацию.

«Да не раскаялась она, просто срок давности вышел», — считает Юрий.

«Пьянки до добра не доводят. Это собутыльницы, а не подруги были», — уверен комментатор.

Накануне утром в деревне Замарайка Воловского района пожарные во время тушения дома, нашли тело 62-летнего мужчины.

Следователи начали проверку обстоятельств его гибели. По данным родственников и односельчан погибшего, он злоупотреблял спиртным, и часто засыпал с сигаретой в руках.

В Молодежном парке на шести гектарах собираются построить спорткомплексы, СПА, ресторан и гостиницу. 

Землю в аренду получили две молодые компании: «СР-Спорт» и  «Гостеприимный Липецк». Опыта строительства подобных объектов у них нет. Впрочем, мэрия еще не дала разрешение на строительство каких-либо объектов в Молодежном парке.

Кстати, если быть точными, то Молодежный парк — можно сказать, народное название, юридически он не существует. И территория, которая первоначально под него закладывалась, уже сократилась на две трети. Это в 2010 году мэр Михаил Гулевский собирался создать в Молодежном «уникальное пространство, предназначенное для занятий спортом и спокойного семейного отдыха».

На деле же в парке построили сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтировали освещение, лавочки, урны, сделали детскую и спортивную площадки, рампу для начинающих велоэкстремалов и самокатчиков. Однако все это так и не создало в Молодежном той атмосферы, которая присуща настоящим паркам. Но главное, что от него продолжают отрезать куски под бизнес-проекты, которые, возможно, так там и не появятся. 

Этот материал набрал большое количество комментариев и читатели GOROD48 обсуждали не только Молодежный парк.

«Слов нет матерных и негодования, что творят. Нижний изуродовали, километровку изуродовали. Теперь и этому хана приходит. Давайте ещё в глубине парка Победы высотку и баньку зафигачьте. Ничего зелёного не осталось», — возмутился житель.

«Это преступление! Вместо парка — застройку! Кто это разрешил?! Преступление!» — написал Шок.

«Ну ладно, спорткомплекс. Он там по смыслу подходит. А вот зачем там ресторан, СПА и гостиница, не понимаю», — удивился Илларион.

«Да ниче не построят, денег не хватит, щас грантов наполучают, и сбегут в кусты», — успокаивает директор зоопарка.

«При существующей схеме застройки парк канул в Лету», — переживает ё.

«Это молодёжный парк! Гостиниц в городе достаточно, а для молодежи нет ничего. Сделайте танцплощадку! Деревья для чего сажали?» — спрашивает Добро.

«Наконец-та, не только Нижнему парку быть погрызанным! Нда, а были времена, высаживали всем миром дерева для парков, для людей. А сейчас? И почему?» — злорадствует Кузя.

«Народные депутаты, обратите внимание на очередное безобразие в городе, кто-то из власти должен остановить прожектёрство, мало Зелёного острова что ли?» — попросил комментатор.

Утром на Ниженке вдруг начали разбирать хоккейную коробку. Местные жители возмутились, а оказалось напрасно. Выяснилось, что все законно. По постановлению суда, коробку должны или демонтировать, или перенести, так как она стоит на теплотрассе.

Однако удалось договориться с департаментом физкультуры, что весной во дворе построят новую коробку, но уменьшат ее до размеров, которые не затронут теплотрассу.

«Я из этой коробки не вылазил с 1977–1987 годы. И освещения почти не было. И ворота из толстостенной трубы на ноги падали. И каток сами заливали. Сейчас хожу мимо, очень редко на ней юноши играют. Всем жителям окрестных домов огромный привет!», — с ностальгией заметил Владимир.

И еще про строительство. Мэрия ищет инвестора для комплексной застройки территории Левобережья в границах улиц Невского, Прокатной, Крупской, и проспекта Мира.

Проект планировки и межевания уже готов. По нему на улице Осипенко, 6 должен быть построен детсад и реконструирован 22-й детсад на Осипенко, 6а. Также надлежит реконструировать местный рынок. Взамен инвестору разрешается строить дома на территории общей площадью 20,1 гектара. Они могут быть повышенной этажности, по сравнению с существующей застройкой. Дело за малым — найти желающего все это воплотить в жизнь.

Завтра , по прогнозам синоптиков, на улице от +1 до +3 градусов. Надоедливые дожди, наконец-то, прекратились.

Несмотря на погоду, в Липецкой области в разгаре грибной сезон, правда, грибы замороженные.

вечЁрка
убийство
пожар
Молодежный парк
Комментарии (1)

Электорат
7 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
