Происшествия
26
9 минут назад
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Его тело нашли при тушении дома в селе Замарайка Воловского района.
По данным родственников и односельчан погибшего мужчина злоупотреблял спиртным. Будучи пьяным, он часто засыпал с сигаретой в руках.
