В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Лидер размазал по льду
Спорт
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Три женщины пострадали в авариях за минувший день
Происшествия
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
Дело о поражении ребенка током в веревочном городке закончилось примирением сторон
Происшествия
62-летний мужчина погиб в огне
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Происшествия
26
9 минут назад

Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины

Его тело нашли при тушении дома в селе Замарайка Воловского района.

Тербунский межрайонный отдел СУ СК РФ в Липецкой области начал доследственную проверку обстоятельства смерти 62-летнего мужчины, найденного вчера в деревне Замарайка Воловского района. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным родственников и односельчан погибшего мужчина злоупотреблял спиртным. Будучи пьяным, он часто засыпал с сигаретой в руках.
пожар
труп
