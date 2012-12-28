В Липецкой области температура снова стремится вверх

Резкие колебания температуры испытывают липчан на прочность.





20 ноября территория Липецкой области окажется под влиянием гребня антициклона — существенных осадков не ожидается. 21 и 22 ноября с приближением атмосферного фронта североатлантического циклона пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя.Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 ноября — 1 градус мороза, что в пределах нормы, 21 ноября — 2-4 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы, 22 ноября — 8-9 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, слабый, 3-8 м/сек, днем юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 20 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 21 градусов мороза.