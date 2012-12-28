Все новости
Погода в Липецке
451
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области температура снова стремится вверх

Резкие колебания температуры испытывают липчан на прочность.

20 ноября территория Липецкой области окажется под влиянием гребня антициклона — существенных осадков не ожидается. 21 и 22 ноября с приближением атмосферного фронта североатлантического циклона пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 ноября — 1 градус мороза, что в пределах нормы, 21 ноября — 2-4 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы, 22 ноября — 8-9 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, слабый, 3-8 м/сек, днем юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от 0 до +5 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.

День 20 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 21 градусов мороза. 

потепление
3
1
0
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
3 минуты назад
опять зиму до февраля ждать будем, а там и весна.
Ответить
Лена
15 минут назад
А мне нужны дожди я не намылась еще
Ответить
Костья
сегодня, 17:03
У меня тоже давление стремится вверх, и руки трясутся.
Ответить
