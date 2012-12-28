Все новости
Происшествия
334
сегодня, 15:15

Мошенники требуют от предпринимателей купить стенды и книги отзывов

О таких фактах просят сообщать на телефон горячей линии министерства торговли.

Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области предупреждает об участившихся случаях мошенничества: предпринимателям звонят от имени сотрудников этого министерства и требуют от них купить информационные стенды для потребителей, книги отзывов и предложений, а в случае отказа угрожают штрафами.

«Данные действия носят незаконный характер, министерством не оказываются услуги коммерческого характера», — отмечают в Министерстве торговли и ценовой политики.

О таких фактах просят сообщать на телефон горячей линии министерства +7-991-344-27-53 и на телефон приемной министерства +7(4742) 72-03-22 для подготовки обращения в полицию.
мошенничество
