Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
Происшествия
334
сегодня, 15:15
Мошенники требуют от предпринимателей купить стенды и книги отзывов
О таких фактах просят сообщать на телефон горячей линии министерства торговли.
«Данные действия носят незаконный характер, министерством не оказываются услуги коммерческого характера», — отмечают в Министерстве торговли и ценовой политики.
О таких фактах просят сообщать на телефон горячей линии министерства +7-991-344-27-53 и на телефон приемной министерства +7(4742) 72-03-22 для подготовки обращения в полицию.
0
0
0
0
5
Комментарии