Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Общество
379
54 минуты назад
На пяти улицах Липецка отключат электричество
А один из домов по бульвару Шубина временно останется без холодной воды
16 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Береговую, Волжскую, Леваневкого, Пляжную, Санитарную.
0
0
1
0
2
Комментарии