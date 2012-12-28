Все новости
Общество
379
54 минуты назад

На пяти улицах Липецка отключат электричество

А один из домов по бульвару Шубина временно останется без холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 16 ноября без холодной воды останется дом № 8 по бульвару Шубина – подачу ресурса ограничат с 10:00 и до завершения работ. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

16 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Береговую, Волжскую, Леваневкого, Пляжную, Санитарную.
отключение электричества
воды
