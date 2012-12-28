Угонщик «ВАЗа» по пути врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН»

Мужчина успел доехать до соседнего села.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело ранее судимого 26-летнего жителя села Хмелинец, который обвиняется в угоне.По данным следствия, вечером 11 октября мужчина заметил у дома №74 по улице Степанищева в селе Хмелинец автомобиль «ВАЗ-21090» и решил на нём покататься. При этом машина была не заперта, а ключ находился в замке зажигания. Поэтому мужчина спокойно сел и поехал. Но примерно через полчаса «покатушек» в селе Полибино угонщик попал в ДТП — он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.Обвиняемый вину признал.