17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
сегодня, 15:07
Угонщик «ВАЗа» по пути врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН»
Мужчина успел доехать до соседнего села.
По данным следствия, вечером 11 октября мужчина заметил у дома №74 по улице Степанищева в селе Хмелинец автомобиль «ВАЗ-21090» и решил на нём покататься. При этом машина была не заперта, а ключ находился в замке зажигания. Поэтому мужчина спокойно сел и поехал. Но примерно через полчаса «покатушек» в селе Полибино угонщик попал в ДТП — он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
Обвиняемый вину признал.
