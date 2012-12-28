Житель Задонска перешёл по ссылке в соцсети и не него оформили кредит

А 68-летний липчанин «задекларировал» 300 000 рублей.

12 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 47-летний житель Задонска. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, перейдя по ссылке в соцсети, мужчина предоставил доступ к своим персональным данным, и на его имя кто-то оформил кредитную карту, с которой было похищено 13 750 рублей.68-летний липчанин с 3 по 10 ноября общался с «сотрудниками ФСБ», которые убедили его задекларировать сбережения. В результате мужчина перевёл мошенникам 300 000 рублей.42-летняя ельчанка пообщалась в мессенджере со «специалистом по безопасности», после чего отправила мошенникам через банкомат 70 000 рублей.А 19-летняя жительница в Липецкого округа после беседы в мессенджере на тему сохранения денег перевела на «безопасный счёт» 54 000 рублей.