Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
45 минут назад
Житель Задонска перешёл по ссылке в соцсети и не него оформили кредит
А 68-летний липчанин «задекларировал» 300 000 рублей.
68-летний липчанин с 3 по 10 ноября общался с «сотрудниками ФСБ», которые убедили его задекларировать сбережения. В результате мужчина перевёл мошенникам 300 000 рублей.
42-летняя ельчанка пообщалась в мессенджере со «специалистом по безопасности», после чего отправила мошенникам через банкомат 70 000 рублей.
А 19-летняя жительница в Липецкого округа после беседы в мессенджере на тему сохранения денег перевела на «безопасный счёт» 54 000 рублей.
