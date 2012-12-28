Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
Житель Задонска перешёл по ссылке в соцсети и не него оформили кредит
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке на улице Юношеской пострадала 67-летняя женщина
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Снова желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
223
45 минут назад

Житель Задонска перешёл по ссылке в соцсети и не него оформили кредит

А 68-летний липчанин «задекларировал» 300 000 рублей.

12 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 47-летний житель Задонска. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, перейдя по ссылке в соцсети, мужчина предоставил доступ к своим персональным данным, и на его имя кто-то оформил кредитную карту, с которой было похищено 13 750 рублей.

68-летний липчанин с 3 по 10 ноября общался с «сотрудниками ФСБ», которые убедили его задекларировать сбережения. В результате мужчина перевёл мошенникам 300 000 рублей.

42-летняя ельчанка пообщалась в мессенджере со «специалистом по безопасности», после чего отправила мошенникам через банкомат 70 000 рублей.

А 19-летняя жительница в Липецкого округа после беседы в мессенджере на тему сохранения денег перевела на «безопасный счёт» 54 000 рублей.
мошенничество
0
0
2
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить