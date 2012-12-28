Липецкая вечЁрка: грипп пришел, пастбище «ГАЗелей» и ожог из-за котенка

Сегодня, 10 ноября, врачи сообщили о первом случае гриппа в Липецке, водители устраивают стихийные парковки на газонах и детских площадках, и данковчанка получила ожог из-за котенка.