В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
У двери подъезда заметили лису
Общество
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Общество
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Общество
18
7 минут назад

Липецкая вечЁрка: грипп пришел, пастбище «ГАЗелей» и ожог из-за котенка

Сегодня, 10 ноября, врачи сообщили о первом случае гриппа в Липецке, водители устраивают стихийные парковки на газонах и детских площадках, и данковчанка получила ожог из-за котенка.

В Липецке выявлен первый в этом сезоне случай гриппа:  вирусом типа А заразилась 17-летняя девушка. Она обратилась в инфекционную больницу 7 ноября, куда ее и госпитализировали. Об этом рассказала региональный министр здравоохранения Анна Маркова. Известно, что липчанка из города в последнее время не выезжала.

Грипп А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Его симптомы обычно проявляются остро и внезапно. Высокая температура (выше 38,5), сильная головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах.

Надо отметить, что читатели GOROD48 не так уж и сильно заинтересовались этой новостью, видимо, привыкли.

Во дворе на улице Шуминского, 8а  водители «ГАЗелей» разворотили газон и устроили на нем незаконную парковку.

Что с этим делать — непонятно. Водителей не раз штрафовали, но им выгоднее оплачивать штрафы, чем искать легальные парковки. Рядом много торговых точек.

Кстати, глава города Роман Ченцов еще год назад поручил городскому департаменту градостроительства и архитектуры инвентаризировать все фактически существующие места стоянок машин во дворах, чтобы максимально их легализовать. О выполнении этого поручения до сих пор ничего неизвестно.

Новость взяла читателей за живое. Проблема с парковками для Липецка ох как актуальна.

«Правильно, дом на доме стоит, для 20 машин места сделали при загруженности дома в 200 квартир. И для детской площадки остается совсем ничего. Все свободное место стараются домами застроить, так дешевле», — заметил Владимир.

«Приезжайте утром к 8 и вечером к 17 к детскому саду № 110 у переулка Рудный, 11. Тут уже не газон, а придомовую территорию прикатали машинами те, кто привозит детей в детский сад. Причем рядом две асфальтированные стоянки, но нет, нам надо аж через бордюр залезть и встать на территорию палисадника, что б, не дай бог, пройти лишние 3-4 шага от стоянки. Была трава, теперь сплошная грязь от колес, которую еще вытаскивают потом на асфальт на колесах!» — возмущается 3.

«Где бесплатные комфортабельные парковки?» — задался вопросом Автохам.

«Как удобно. Вместо того, чтобы обеспечивать жителей парковочными местами — власть идет по наиболее простому пути — запретить, оштрафовать, а не решать проблему. Люди плохие видите ли. А сами провоцируют», — считает Лип.

«На Елецком сделали новые парковки недавно, только мест для машин на них стало меньше, чем было до благоустройства. Бордюрами перегородили все», — написал Житель.

И еще о благоустройстве. Ветки и шины с контейнерных площадок Липецка будет вывозить ООО «Утилизация». Дело в том, что с сентября текущего года компании «Экопром-Липецк» не вывозит эти виды мусора.  Чтобы не зарасти в грязи, мэрия наняла еще одну фирму.

В ожоговом центре лечится данковчанка ожогами 30% тела. Женщина ошпарилась горячими щами, кастрюлю которых опрокинула на себя, когда поскользнулась из-за котенка

Что случилось с котенком, не сообщается. Хотя именно его самочувствием больше всего интересовались комментаторы GOROD48.

«Женщину, конечно, жалко, желаю ей скорейшего выздоровления. Но что же с котёнком? Всё ли в порядке? Возможно, и его тоже окатили кипятком вдобавок к тому, что на него наступили», — написла Инна.

«Если реально поскользнулась на котенке, то я боюсь, от котенка мало что осталось. Может, споткнулась об него? Это больше похоже на правду. у самой кот и спотыкаюсь регулярно об него, так как он вечно на дороге лежит. Но чтоб поскользнуться. ну не знаю. Это же не шкурка от банана», — авторитетно заметила Мася.

И еще про животных. Лису заметили вечером у подъезда многоэтажки в Засосенском районе Ельца.



«В Елецком микрорайоне лиса — не редкость. Плутовка появляется и летом, и зимой в ночное время. Мы отдыхаем там, слушаем музыку на парковке, где была старая конечная автобусов, и видим ее часто, а возможно, и разных лисиц», — сообщил Женя.

«В Липецке на Карьере у «Янтаря» тоже лисы бегают», — добавил Охотник.

Теплая погода продолжит радовать липчан. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков, от +8 до +10 градусов.

И обратите внимание, продлен маршрут электробуса № 10. Теперь он поедет от кольца 9-го микрорайона к Центральному рынку через проспект 60-летия СССР.
