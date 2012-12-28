Чаплыгинскую чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта
При капремонте школы в Данкове обнаружены старинные элементы этого исторического здания
Часть лестницы и арки над окнами решили локально музеефицировать.
Но это оказалось не единственной неожиданностью. В ходе замены электропроводки над дверями строители обнажили старинные кирпичные арки. Одну из них не стали заштукатуривать — в школе решили оставить кладку открытой и уже назвали этот уголок «археологическим окном».
Как уточняет районная газета «Заветы Ильича», здание школы № 1 на улице Энгельса — одно из старейших в Данкове, его возраст перевалил за 150 лет. Ещё в 1870 году здесь располагалось Духовное училище Покровского монастыря. Позже, сменяя друг друга, в этих стенах работали агропедтехникум, педагогическое училище, а в годы Великой Отечественной войны — военный госпиталь.
Сейчас в школе продолжается капитальный ремонт.
Кстати, в школе есть свой паспортизованный историко-краеведческий музей, который существует более 30 лет.
Фото: mousosh01-dankov.gosuslugi.ru
