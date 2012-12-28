Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
164
53 минуты назад
2

При капремонте школы в Данкове обнаружены старинные элементы этого исторического здания

Часть лестницы и арки над окнами решили локально музеефицировать.

Ремонт школы № 1 на улице Энгельса в Данкове преподнёс строителям и педагогам сразу два исторических сюрприза. Как сообщили в правительстве Липецкой области, когда в здании вскрыли полы, рабочие наткнулись на часть старинной чугунной лестницы — той самой, о которой давно вспоминали старожилы. Находку решено не утилизировать: часть лестницы очистят и превратят в музейный экспонат.

Но это оказалось не единственной неожиданностью. В ходе замены электропроводки над дверями строители обнажили старинные кирпичные арки. Одну из них не стали заштукатуривать — в школе решили оставить кладку открытой и уже назвали этот уголок «археологическим окном».

Как уточняет районная газета «Заветы Ильича», здание школы № 1 на улице Энгельса — одно из старейших в Данкове, его возраст перевалил за 150 лет. Ещё в 1870 году здесь располагалось Духовное училище Покровского монастыря. Позже, сменяя друг друга, в этих стенах работали агропедтехникум, педагогическое училище, а в годы Великой Отечественной войны — военный госпиталь.

Сейчас в школе продолжается капитальный ремонт.

Кстати, в школе есть свой паспортизованный историко-краеведческий музей, который существует более 30 лет.

Фото: mousosh01-dankov.gosuslugi.ru
капремонт
археология
0
2
0
3
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
65+
18 минут назад
Вот как надо строить не то что сейчас в новых домах обрушивается фасад на головы жильцов и автомобили .
Ответить
Гость
18 минут назад
СПАСИБО. Очень красивое здание.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить