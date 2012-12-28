Балтийский циклон не позволит липчанам согреться

26 апреля Липецкая область окажется под влиянием балтийского циклона, центр которого через Финский залив переместится на север. 27 апреля на территорию региона распространится холодный воздух, пройдут осадки различной интенсивности. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/сек.Среднесуточные температуры составят: 26 апреля – 9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 27 и 28 апреля — 3-4 градуса тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно, ночью местами дожди, днем временами дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8, днем – от +10 до +15.В Липецке облачно ночью небольшой дождь, днем временами дожди. Температура ночью будет от +4 до +5 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.