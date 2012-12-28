Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди

Погода все еще теплее обычного, разница межу дневными и ночными температурами — минимальная.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, который смещается с юга, ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем южный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +5 до +10.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 11 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.