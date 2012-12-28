Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Читать все
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
У двери подъезда заметили лису
Общество
Ветки и шины с контейнерных площадок Липецка будет вывозить ООО «Утилизация»
Общество
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч
Общество
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Общество
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
264
32 минуты назад
1

Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди

Погода все еще теплее обычного, разница межу дневными и ночными температурами — минимальная.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, который смещается с юга, ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем южный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +5 до +10. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.

День 11 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.

дожди
0
1
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
минимальная
7 минут назад
разница межу дневными и ночными температурами
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить