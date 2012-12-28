На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

9 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районе Левого берега – без холодной воды временно останутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, в частном секторе улиц Озерной. Донецкой.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.