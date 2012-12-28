Все новости
Четыре беспилотника сбиты ночью в области
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Ельце и четырех районах угроза атаки БПЛА
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Общество
В районе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Общество
485
24 минуты назад
1

Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей

Женщина ищет записи с видеорегистраторов и другие свидетельства.

Жена погибшего ночью 28 октября возле бара «SV» на улице Советской ищет свидетелей, которые могли бы продлить свет на загадочную смерть её 46-летнего мужа.

«Прошу и верю,что есть люди которые имея видеорегистратор в машине и машина была припаркован с 27-28.10.2025 недалеко или даже возле этих кафе,здания,а так же люди которые могли находиться в самом кафе ,откликнуться и помогут восстановить действия и справедливость в этот промежуток времени с 22:00 часов 27.10.2025 по 2.00 28.10.2025», - просит о помощи женщина.

Её страница в VK доступна по ссылке.

- Говорят, что камеры не работали, у него нет алкоголя в крови, в кафе он заплатил больше 6 тысяч рубле. Понимаю, что не вернуть, но знать правду надо, Сердце у него не болело. Может там угощал кого, - написала GOROD48 женщина.

При этом по данным СУ СК России по Липецкой области, смерть мужчины не носила криминального характера.
Комментарии (1)

Мнение
10 минут назад
В это время и в таком возрасте надо под боком у жены лежать.
