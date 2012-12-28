Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей

Женщина ищет записи с видеорегистраторов и другие свидетельства.

- Говорят, что камеры не работали, у него нет алкоголя в крови, в кафе он заплатил больше 6 тысяч рубле. Понимаю, что не вернуть, но знать правду надо, Сердце у него не болело. Может там угощал кого, - написала GOROD48 женщина.





При этом по данным СУ СК России по Липецкой области, смерть мужчины не носила криминального характера.