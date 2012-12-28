Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Женщина ищет записи с видеорегистраторов и другие свидетельства.
«Прошу и верю,что есть люди которые имея видеорегистратор в машине и машина была припаркован с 27-28.10.2025 недалеко или даже возле этих кафе,здания,а так же люди которые могли находиться в самом кафе ,откликнуться и помогут восстановить действия и справедливость в этот промежуток времени с 22:00 часов 27.10.2025 по 2.00 28.10.2025», - просит о помощи женщина.
Её страница в VK доступна по ссылке.
- Говорят, что камеры не работали, у него нет алкоголя в крови, в кафе он заплатил больше 6 тысяч рубле. Понимаю, что не вернуть, но знать правду надо, Сердце у него не болело. Может там угощал кого, - написала GOROD48 женщина.
При этом по данным СУ СК России по Липецкой области, смерть мужчины не носила криминального характера.
