Липецкого сыча спасают в Мичуринске

Спасти крыло уже не удастся, но за жизнь совёнка борются.

В мичуринском Центре охраны хищных птиц «Русский сокол» спасают дымового сыча с травмой крыла, которого ночью привезли из поселка Лев Толстой Липецкой области в рамках проекта «Экология на колесах».«Это домовый сыч с травмой крыла. Многочисленные повреждения мягких тканей с некрозом, оголение костей. Спасти крыло уже не удастся. Но за жизнь маленькой совы ещё поборемся. Выражаем огромную благодарность людям, оставшимся небезразличными к судьбе птицы», — рассказали в центре «Русский сокол».Проект «Экология на колесах» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.