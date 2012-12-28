На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Липецкого сыча спасают в Мичуринске
Спасти крыло уже не удастся, но за жизнь совёнка борются.
«Это домовый сыч с травмой крыла. Многочисленные повреждения мягких тканей с некрозом, оголение костей. Спасти крыло уже не удастся. Но за жизнь маленькой совы ещё поборемся. Выражаем огромную благодарность людям, оставшимся небезразличными к судьбе птицы», — рассказали в центре «Русский сокол».
Проект «Экология на колесах» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Фото vk.com
