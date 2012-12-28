Все новости
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Желтый уровень опасности длился до шести утра
Происшествия
Красный уровень отменен, желтый действует
Происшествия
В Ельце и четырех районах области объявлен красный уровнь
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Происшествия
319
сегодня, 10:19
2

Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий

Женщина отсканировала QR-код.

16 октября в полицию обратилась 54-летняя липчанка, которая хотела через мессенджер купить табачные изделия. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под видом интернет-магазин ей прислали QR-код, женщина его отсканировала и с её счёта тут же пропала 31 000 рублей. Никакого товара липчанка, разумеется, не получила.

37-летнего мужчину обманули при покупке мотоцикла из Европы. Объявление он нашёл во «ВКонтакте». Перевёл продавцу 96 000 рублей, но мотоцикла так и не дождался.

37-летней женщине прислали ссылку для доставки цветов. Она по ней перешла и с её карты списали 95 000 рублей. 

22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 60 000 рублей. 

А 37-летний липчанин покупал газобетонные блоки через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 165 000 рублей. 
Комментарии (2)

Сначала новые
Павел
13 минут назад
Про ция должна выполнить свой гражданский долг и отказать в расследовании. Курение-это зло! Полиция должна быть на стороне здравого смысла.
Теперь
29 минут назад
пущай вместо сигарет леденец смакует
