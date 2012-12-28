Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
сегодня, 10:19
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Женщина отсканировала QR-код.
37-летнего мужчину обманули при покупке мотоцикла из Европы. Объявление он нашёл во «ВКонтакте». Перевёл продавцу 96 000 рублей, но мотоцикла так и не дождался.
37-летней женщине прислали ссылку для доставки цветов. Она по ней перешла и с её карты списали 95 000 рублей.
22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 60 000 рублей.
А 37-летний липчанин покупал газобетонные блоки через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 165 000 рублей.
