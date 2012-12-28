Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий

Женщина отсканировала QR-код.

16 октября в полицию обратилась 54-летняя липчанка, которая хотела через мессенджер купить табачные изделия. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под видом интернет-магазин ей прислали QR-код, женщина его отсканировала и с её счёта тут же пропала 31 000 рублей. Никакого товара липчанка, разумеется, не получила.37-летнего мужчину обманули при покупке мотоцикла из Европы. Объявление он нашёл во «ВКонтакте». Перевёл продавцу 96 000 рублей, но мотоцикла так и не дождался.37-летней женщине прислали ссылку для доставки цветов. Она по ней перешла и с её карты списали 95 000 рублей.22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 60 000 рублей.А 37-летний липчанин покупал газобетонные блоки через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 165 000 рублей.