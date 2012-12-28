Охотникам напоминают: в Красную книгу Липецкой области занесены заяц-беляк, хорь степной, норка европейская.

В Липецкой области открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных.Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, по нормам допустимой добычи охотничьих ресурсов в нашем регионе один охотник за день охоты может добыть по одной особи зайца-русака, бобра европейского, куницы, в сезон можно добыть всего две особи зайца-русака, бобра европейского, куницы.Добывать лисицу красную, енотовидную собаку, норку американскую, горностая, ласку, хоря лесного, водяную полевку можно без ограничений.Охотникам напоминают: в Красную книгу Липецкой области занесены заяц-беляк, хорь степной, норка европейская. Их добыча запрещена.